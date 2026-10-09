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「洋流」助陣「柏流」！沈伯洋錄影祝賀 黃柏瑜攜妻兒獻歌哽咽

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化市長參選人黃柏瑜今晚舉辦造勢大會，民進黨台北市長參選人沈伯洋以錄影為他「獻聲」祝賀。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化市長參選人黃柏瑜今晚舉辦造勢大會，民進黨台北市長參選人沈伯洋以錄影為他「獻聲」祝賀。記者劉明岩／攝影

台北市有「洋流」、彰化市有「柏流」，民進黨彰化市長參選人黃柏瑜的一場造勢晚會，獲民進黨台北市長參選人沈伯洋以錄影「獻聲」送來「洋流」祝賀，黃柏瑜帶著牙醫師老婆黃倩儀、小孩在台上演唱「伊是咱的寶貝」，唱到一半還哽咽失聲。

2026九合一選舉

民進黨籍彰化市長參選人黃柏瑜今晚在秀傳醫院2號停車場，成立總部暨與縣長參選人陳素月聯合南區後援會，現場湧來數千人支持者熱情相挺，以「少年市長」自許的黃柏瑜有別傳統造勢晚會，自己彈琴開場。

黃柏瑜帶著妻、兒上台，演唱「伊是咱的寶貝」傳達參選初衷，唱到一半一度哽咽，感動台下支持者，大喊「柏瑜加油」。

黃柏瑜說，在美國念大學時，當時發生「周子瑜事件」，又在網路聽到這首「伊是咱的寶貝」歌曲，莫名感到非常感動，讓他立志要回台奉獻公共事務，有了小孩以後，更感受到這首歌的意義，因此在立委黃秀芳、縣長參選人陳素月的鼓勵下，決定再辛苦也要承擔「顧好下一代」這份責任。

陳素月聽了很感動，稱讚黃柏瑜是很真誠的政治人物，願意接下守護這片土地的棒子，她相信未來和黃柏瑜「縣市同心」，一起衝刺讓彰化建設加速。

會場播放沈伯洋的祝賀影片，為晚會掀起高潮，沈伯洋說，他說很想親自到彰化，但選舉剩下50天非常忙碌，他說洋流是一股遍布全台灣的暖流，也希望帶動討論每一座城市的未來，他和黃柏瑜都是新世代，要一起扛起新時代的責任，呼籲大家一定要支持黃柏瑜，讓彰化改變。

總統府副秘書長何志偉、衛福部次長林靜儀、立委黃秀芳都呼籲支持具有國際視野的黃柏瑜，讓彰化市能更加升級，有更新的風貌。到場的民進黨縣議員參選人有莊陞漢、李成濟、許雅琳、林世明、林世賢、楊子賢，以及南區代表參選人江炳輝、楊雅鈞、李吉發等人，都到場爭取支持。

黃柏瑜競總表示，「伊是咱的寶貝」是歌手陳明章為了勵馨基金會拯救不幸少女的公益活動所創作，後來在台灣許多社會運動、溫馨關懷的場合也經常被傳唱，以「未開的花」來比喻需要社會大眾共同呵護的孩子與下一代。

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜在晚會大進場，支持者高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜在晚會大進場，支持者高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜今晚在後援會成立大會，與各參選人一起高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜今晚在後援會成立大會，與各參選人一起高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化市長參選人黃柏瑜帶著牙醫師老婆黃倩儀、小孩在台上演唱「伊是咱的寶貝」，唱到一半還哽咽失聲，感動台下支持者，高喊「柏瑜加油」。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化市長參選人黃柏瑜帶著牙醫師老婆黃倩儀、小孩在台上演唱「伊是咱的寶貝」，唱到一半還哽咽失聲，感動台下支持者，高喊「柏瑜加油」。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 黃柏瑜 沈伯洋 台北市選舉 彰化縣選舉

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