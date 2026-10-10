交通大戰 藍綠為中和光復線延伸議題交鋒

新北市長選情激戰，民進黨參選人蘇巧慧陣營質疑，松山機場遷建是放生國民黨參選人李四川要蓋中和光復線延伸的政見；李四川昨回酸，蘇巧慧可能不懂市政，不管是現在的松山機場或往後的AI園區，他和蔣萬安一定會完成中和光復線。

李四川與蘇巧慧昨日行程滿檔，綠營質疑蔣萬安放生李四川的中和光復線延伸的政見。

李四川表示，中和光復線重點是解決中永和每天上下班的壅塞交通，捷運文湖線本就有站點在松山機場，不管是機場或以後變AI園區，捷運站還是會在，中和光復線可串聯AI廊道，民眾搭捷運上班或洽公，成最好的交通運輸。

蘇巧慧則指松山機場現階段不僅是首都圈極為關鍵的交通節點，更兼具軍事基地需求，現階段要遷址是不可能的」。

蘇巧慧批評蔣萬安過去四年沒討論，選戰剩五十天突拋出想法不太負責任。

李四川昨日狂掃北海岸，一天內成立三芝、石門、萬里及金山四競總，並發表高齡政策「安心生活三大行動」，從高齡安心六大檢查、主動發掘高齡風險到成立銀髮人才中心等，更主張自己「海納百川，川流不息」要接棒市長侯友宜八年的良好基礎。在萬里競總成立授戰旗時舞台凹陷，幸無人受傷，主持人高喊「壓倒性勝利」。

蘇巧慧表也成立青商之友後援會簽署「青年政策承諾書」，打造友善青年的發展環境等，她強調這場選戰就是「誰能給城市帶來希望與願景」，並提出以新北科學城接下北市AI產業鏈外溢的構想，也與沈伯洋在新莊「洋流慧聚」，強調「雙北雙贏」。

民眾黨主席黃國昌昨為子弟兵新北市議員參選人陳語倢站台助講，李四川透過影片讚許她是溫暖有力量的戰將，現場展現藍白大團結氣勢。

黃國昌盼子弟兵能順利進入議會，呼籲市民集中選票，支持李四川接棒新北市長。