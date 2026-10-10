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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

侯友宜赴基隆陪掃街 肯定謝國樑推動基捷

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
新北市長侯友宜（中）昨天到基隆陪同基隆市長謝國樑（右）到七堵南興市場掃街拜票。圖／謝國樑競辦提供
新北市長侯友宜（中）昨天到基隆陪同基隆市長謝國樑（右）到七堵南興市場掃街拜票。圖／謝國樑競辦提供

新北市長侯友宜昨陪基隆市長謝國樑到七堵掃街拜票，侯友宜肯定謝國樑努力推動基隆捷運。謝強調將持續推動站區聯合開發，跨縣市合作帶動基隆整體發展，並指對手提「鐵路換捷運」不符實際需求，童子瑋辦公室則質疑，基捷至今都未動工，怎好意思提。

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侯友宜與謝國樑掃街拜票受到許多攤商及民眾歡迎，有攤商送上象徵「好彩頭」的蘿蔔，現場氣氛熱。侯友宜稱許謝國樑認真、努力、負責，對基隆市政用心，基隆與新北生活圈緊密相連，尤其基捷攸關兩地通勤與產業發展，雙方持續對捷運建設、都市更新及相關開發議題攜手努力，呼籲基隆鄉親繼續支持謝國樑。

謝國樑表示，非常感謝侯市長再次到基隆加油打氣，兩人上一屆就曾共同向市民承諾推動基隆捷運，如今基捷先期工程已順利開工，相關建設正逐步落實。

針對基隆捷運第二階段路線，謝國樑說，市府主張捷運經由麥金路、長庚醫院周邊及安樂區延伸至市區，讓人口密集的安樂區居民也能享有捷運服務，但對手提出「鐵路換捷運」方向，恐面臨既有鐵路拆除及長期施工等問題，甚至可能產生一段時間沒火車及捷運的交通空窗，市府將持續與新北市府合作，務實推進基捷第二階段建設。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明回應，謝國樑執政四年，基隆段連實質動工都沒有，怎好意思提基捷，且捷運安樂區路線工程重點在隧道開挖，未來不僅曠日廢時更有安全疑慮，目前可行性評估都沒通過，是真正的天方夜譚。

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