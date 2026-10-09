影／李四川競總舞台塌陷影片曝光 支持者還原現場：「壓倒性勝利」化解尷尬

國民黨新北市長參選人李四川、白珮茹、何元楷萬里聯合競總今天下午3時成立，現場人數逾4百人，出席相當熱烈，活動到尾生，李四川正在授戰旗時，舞台中央突凹陷，支持者提供照片及影片還原現場。隨後李四川改到台下，繼續完成授旗，沒有受到太大影響。

支持者說，當時的女主持人發現並沒有整個垮下，大家也都沒事，拿麥克風大喊「壓倒性勝利，讓李四川當選好不好」，十分淡定，也請大家離開舞台，真的是虛驚一場，應變相當不錯且得宜。

今天下午3時30分左右進入尾聲時，李四川、白珮茹、何元楷、廖先翔、副市長劉和然及里長、競選幹部等20多人都站在舞台上，準備進行授旗儀式，未料舞台中央突然下陷，現場氣氛一度緊張，金山警分局人員也了解協助。

現場只有木板陷落，基座都無損，只凹陷一角，沒有垮下。主持人機警應變，化解現場尷尬氣氛，並請大家陸續離開，所幸相關人員均未受傷，至於舞台凹陷的詳細原因，仍待進一步釐清。

李四川競選辦公室表示，活動接近尾聲時，舞台局部出現下陷，台上人員當下立刻移動腳步至舞台下方，人員一切平安；針對舞台下陷原因，已請承辦舞台的廠商全面檢視相關設施安全，未來也會持續強化安全檢查，確保一切安全。

李四川正在授戰旗時，舞台中央突凹陷，支持者提供照片及影片還原現場。

李四川等人一開始在台上並沒有狀況，大家高喊當蒜。圖／讀者提供