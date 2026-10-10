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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

綠拚「洋流」破圈 防大罷免標籤纏身

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋持續發起「洋流」攻勢，綜合民進黨內分析，「洋流」已近突破同溫層的關鍵節點，將面臨台北市長蔣萬安強力回防，下階段的交鋒點在於沈伯洋過去的大罷免「衝組」形象，是否被選民重新連結，綠營將重點嚴防。

2026九合一選舉

民進黨人士表示，在台北市長提名沈伯洋參選後，沈伯洋競選團隊自知過去積極參與「大罷免」激進形象是選戰硬傷，隨即展開人物設定大轉換工程，包括把造型從爆炸頭，剪成了俐落短髮，營造中間、理性形象，也重新把沈伯洋塑造成只談北市政策願景，甚至會幫對手蔣萬安緩頰的理性形象，力求洋流突破同溫層。

民進黨人士分析，如今洋流相當程度崛起，黨內評估已到關鍵節點，是否能從過去的同溫層組成，「破圈」擴展到爭取到中間選民；重點就是要嚴防藍營把大罷免激進標籤重新貼回沈伯洋身上。

該人士指出，沈伯洋和蔣萬安很多想法不一樣，但不代表他們就在撕裂社會，只是因立場不同，讓選民選擇；沈伯洋會抱持「選舉應該是快樂」的心情，打這場選舉，避免被藍營扣上大罷免激進標籤。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 大罷免

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