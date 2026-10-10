藍委選戰助攻 避免蔣萬安陷入泥巴戰

台北市長蔣萬安尋求連任，對上由民進黨參選人沈伯洋掀起的「洋流」，近日民調顯示支持差距被拉近。藍營人士分析，蔣競選團隊沒能有效分擔政治砲火，讓蔣萬安獨自站在第一線；隨著五名北市藍委加入競選團隊，逐漸形成由立委負責政治攻防，蔣萬安回歸市政論述的選戰分工。

選戰幕僚點出，蔣萬安陣營在空戰上有不小問題，以先前藍綠毒品議題交鋒為例，競選團隊竟讓蔣萬安親自在臉書發文回應，面對接踵而來的攻勢，未能適時分擔政治砲火，讓蔣萬安孤軍奮戰。

藍營人士表示，去年大罷免期間，五名國民黨立委遭受猛烈攻擊，當時蔣萬安全力相挺；如今蔣萬安面臨選戰攻防，五名立委也反過來協助分擔政治壓力，避免蔣萬安持續被拉入與沈伯洋的政治泥巴戰。

國民黨立委王鴻薇表示，不能一直由市長或市府團隊站在第一線，應對選戰攻防；現在由立委協助回應政治議題，讓蔣萬安站在市長高度，專注討論市政。國民黨立委賴士葆指出，藍委可以在各自選區舉辦區域造勢活動，讓蔣萬安接觸地方；其次是政策議題攻防，立委可依照專業領域協助蔣萬安發聲。