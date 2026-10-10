持毒新收人數、新興毒品致死案 10年最多

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋連日就毒品防制、大麻合法化、毒品除罪化等議題交鋒。立法院預算中心就明年度總預算案整體評估時也示警，去年毒品製造、販賣及運輸新收人數、持有新收人數均為近十年最高，毒品施用人數達四萬六一三五人，為近五年最多。

預算中心報告引用高檢署二月廿五日公布的「二○二五年國內毒品情勢快速分析年報」指出，去年毒品製造、販賣及運輸新收人數九九一八人，毒品持有新收人數七七一四人，均為近十年最高；毒品施用人數四萬六一三五人，則為近五年最多。

報告指出，毒品製造、販賣及運輸新收人數、持有新收人數及施用人數，均以第二級毒品占比最多。依「毒品危害防制條例」，第二級毒品包括罌粟、古柯、大麻、安非他命等。預算中心指出，大麻及安非他命等毒品危害仍猖獗，建議持續切實執行緝毒相關措施。

報告指出，大麻煙彈、芬太尼及俗稱「喵喵」等新興毒品，常偽裝成咖啡包、奶茶包、果汁等飲料，以及果凍、梅子粉、糖果等休閒食品或零食，易吸引青少年因好奇首次使用；去年新興毒品相關死亡案件達一五一件，為近十年最高，施用年齡也有年輕化趨勢。

少年涉毒部分，去年少年違反毒品危害防制條例的刑事案件行為人一八二人，高於二○二三年的一六四人及二○二四年的一六六人；去年毒品案件兒少共犯六十八人，占百分之卅七點三六。