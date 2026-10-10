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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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新聞眼／首都選戰 牽動政黨策略攻防

聯合報／ 本報記者屈彥辰

台北市長選戰急遽升溫，民進黨參選人沈伯洋挾「綠色洋流」步步進逼。國民黨面對執政黨排山倒海的政治圍剿，這場選戰早已打破地方自治層級，演變為牽動全國政局、政黨選舉成敗的關鍵之戰。

2026九合一選舉

選戰白熱化，議題聚焦於毒品防制的價值交鋒。沈伯洋二○一四年發表的舊文「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」引發爭議，國民黨批其涉及毒品合法化與除罪化主張，且質疑沈至今仍未能清楚交代其真實立場。

國民黨主席鄭麗文昨在「向毒說不，我的孩子我守護」活動中，當場質疑民進黨挪用反毒宣傳預算以豢養網軍，並要求沈伯洋說清楚；立院衛環委員會召委陳菁徽表示，下周一將安排毒品防制專案報告，展現藍營立委聯手化作後盾、寸土不讓的堅定意志。

國民黨中央和立法院黨團合作，不僅是將矛頭對準沈伯洋，更是要壓制洋流的聲勢。因為當前綠營挾全黨與側翼資源對蔣萬安發動圍剿，企圖在台北市破局。國民黨也必須啟動「全黨力挺蔣萬安」的防線，因台北市不僅是台灣政治的中樞神經，更是藍營全台士氣的定海神針。

正因如此，蔣萬安在拋出遷移松山機場、原址要打造AI園區後，藍營的縣市首長紛紛跳出來力挺，不僅是給蔣萬安送暖，也是要配合營造蔣萬安的氣勢。

對國民黨而言，蔣萬安的氣勢絕不能被壓制，唯有守住首善之都的執政陣地，國民黨才有底氣外溢戰力，帶動全台縣市選情。反之，若台北選情告急，骨牌效應必衝擊全國版圖。台北市長之戰，早已超越單純的市政攻防。這場選舉考驗蔣萬安和藍營的危機處理，更是國民黨今年選情的生死一戰。

2026九合一選舉 蔣萬安 台北 鄭麗文 毒品 沈伯洋

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