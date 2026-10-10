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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

北台響應松機遷移 鍾東錦：接軌桃竹苗大矽谷

聯合報／ 記者楊正海游明煌吳傑沐／連線報導
台北市長蔣萬安（前中）昨天出席「台北安可」競選主題曲發布會，與台北市議員、議員參選人一同合影。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前中）昨天出席「台北安可」競選主題曲發布會，與台北市議員、議員參選人一同合影。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移構想，北台灣多個縣市長紛紛響應，苗栗縣長鍾東錦盛讚蔣萬安「跳脫傳統政黨思維，具備宏觀構想。」蔣萬安昨再提應該好好思考重啟核電，也透露輝達執行長黃仁勳曾說，台灣總部雖坐落北士科，但這塊地對未來輝達發展其實不夠。

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松機遷移一案被蔣萬安提出後，桃園市長張善政率先發聲支持，基隆市長謝國樑和苗栗縣長鍾東錦也力挺；新北市長侯友宜提醒，松機遷建中央跟地方要攜手面對才能做好，不單是軍用改為民用，也要思考未來遷移地點，以及會不會衝擊離島、花東。

張善政說，蔣萬安從台北長遠發展出發，提出松機遷建與ＡＩ產業布局，若松機朝遷移規畫，桃園市與桃園國際機場的角色與負擔將更吃重，市府非常樂意與北市及中央主管機關進一步研商，透過跨縣市合作推動北台灣的發展。

「這對基隆來說是利多。」謝國樑說，全力支持蔣萬安，台北首都圈沒有辦法承載所有功能，有需要時，會在雙北、桃園、基隆做分配，基隆也規畫發展ＡＩ數據中心，和台北的ＡＩ園區可相輔相成。基隆有最佳海港，可分散運輸、運量，和北市有「國安連線」，他和蔣萬安戰友關係密切，基隆會繼續努力和雙北密切合作，達到區域治理的功能。

鍾東錦說，治國與治縣不能只看眼前，須看未來十至廿年發展格局。松機遷移可與桃竹苗大矽谷計畫無縫接軌，打造台北研發、苗栗製造的跨區域黃金廊帶，提升台灣在國際ＡＩ科技產業鏈地位；面對全球半導體與ＡＩ產業鏈重組關鍵時刻，各界應打破區域藩籬，賦予台灣從矽晶圓、先進封裝到ＡＩ應用端全產業鏈的絕對競爭力。

蔣萬安昨出席東門中繼市場開幕，媒體問松機若遷移到桃園機場，未來總統空軍一號和黃仁勳專機沒有辦法直接在松機起降。蔣回應，有很多替代方式，市府都會來跟中央一起討論。美國總統搭專機也是從白宮坐直升機到安德魯斯機場轉搭空軍一號，元首維安非常重要，須要審慎討論。

蔣萬安說，松機若得以轉型，未來規畫一百公頃的產業園區，相信對產業界、國內外企業長遠發展非常有利。所以因應未來台灣長遠發展計畫，值不值得這樣做，可以一起來討論。

民進黨台北市長參選人沈伯洋說，如果後送、離島、國防三件事能夠解決，或許值得考慮。

2026九合一選舉 蔣萬安 鍾東錦 張善政 謝國樑 松山機場

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