「洋流慧聚」萬人力挺新莊隊 蘇巧慧、沈伯洋攜綠小雞喊：雙北雙贏

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天一起在新北市參加「北新莊聯合競選總部成立大會」，許多支持者自製「洋流慧聚」小物高喊「雙北雙贏」！爭相與蘇巧慧和沈伯洋擊掌、握手，全場爆滿氣氛顯得熱烈且激動。

蘇巧慧致詞說，看到爆場的鄉親好朋友來到現場表達支持，非常非常感謝，「能夠用自己的力量，為自己的家鄉帶來改變，是人生最難能可貴的事。」期盼新莊成為新北新時代的起點，串連超過百年歷史與文化的新莊廟街，以及體育園區、中港大排、宏匯廣場，發展「觀光十字廊道」，同時讓「國家電影中心」成為集結金曲、金馬、金鐘的「三金博物館」，讓新莊更加升級。

沈伯洋表示和蘇巧慧認識20多年，「我們為自己家鄉付出的心情從未改變」。這次2人從立法院的同事變成雙北市長參選人，希望讓市民看到雙北的未來「既競爭又合作」、「雙北共好、各自精彩」。

沈伯洋指出，選舉最後階段會有許多挑戰，但他期盼眾人一起前進、不畏艱困，不斷和不同立場的人保持溝通，他也向現場眾人喊話：「最後一哩路，需要大家一起努力完成。」

蘇巧慧指出，新莊這次推出4席議員包括現任的翁震州、林秉宥，以及新人吳奕萱、陳岱吟，希望「要贏一起贏、要上一起上」，期盼市民朋友不只要支持蘇巧慧、更要支持優秀的新莊隊，力拚「市長蘇巧慧、議員全壘打」。

現場同時預告，「南新莊競選總部成立大會」預計18日下午2時30分在福營國中風雨操場舉行，屆時副總統蕭美琴將蒞臨，邀請市民朋友共襄盛舉。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同舉辦北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧（右三）、沈伯洋（左三）今天與新北市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同參加北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天再度於新北市合體造勢，一起參加北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影