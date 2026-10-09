快訊

台南醫遭起底「大陸學歷洗成美國」考國考 衛福部：查證屬實恐撤銷資格

GD大巨蛋狠砸吉他！台粉苦等11年終於見證BIGBANG合體回歸

被困汲水口逾3小時！13歲少年奇蹟獲救瞬間曝 眾人激動歡呼

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流慧聚」萬人力挺新莊隊 蘇巧慧、沈伯洋攜綠小雞喊：雙北雙贏

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨雙北市長參選人蘇巧慧（右）、沈伯洋（左）今天再度於新北市合體造勢，一起參加北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影
民進黨雙北市長參選人蘇巧慧（右）、沈伯洋（左）今天再度於新北市合體造勢，一起參加北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧沈伯洋今天一起在新北市參加「北新莊聯合競選總部成立大會」，許多支持者自製「洋流慧聚」小物高喊「雙北雙贏」！爭相與蘇巧慧和沈伯洋擊掌、握手，全場爆滿氣氛顯得熱烈且激動。

2026九合一選舉

蘇巧慧致詞說，看到爆場的鄉親好朋友來到現場表達支持，非常非常感謝，「能夠用自己的力量，為自己的家鄉帶來改變，是人生最難能可貴的事。」期盼新莊成為新北新時代的起點，串連超過百年歷史與文化的新莊廟街，以及體育園區、中港大排、宏匯廣場，發展「觀光十字廊道」，同時讓「國家電影中心」成為集結金曲、金馬、金鐘的「三金博物館」，讓新莊更加升級。

沈伯洋表示和蘇巧慧認識20多年，「我們為自己家鄉付出的心情從未改變」。這次2人從立法院的同事變成雙北市長參選人，希望讓市民看到雙北的未來「既競爭又合作」、「雙北共好、各自精彩」。

沈伯洋指出，選舉最後階段會有許多挑戰，但他期盼眾人一起前進、不畏艱困，不斷和不同立場的人保持溝通，他也向現場眾人喊話：「最後一哩路，需要大家一起努力完成。」

蘇巧慧指出，新莊這次推出4席議員包括現任的翁震州、林秉宥，以及新人吳奕萱、陳岱吟，希望「要贏一起贏、要上一起上」，期盼市民朋友不只要支持蘇巧慧、更要支持優秀的新莊隊，力拚「市長蘇巧慧、議員全壘打」。

現場同時預告，「南新莊競選總部成立大會」預計18日下午2時30分在福營國中風雨操場舉行，屆時副總統蕭美琴將蒞臨，邀請市民朋友共襄盛舉。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同舉辦北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同舉辦北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧（右三）、沈伯洋（左三）今天與新北市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同參加北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨雙北市長參選人蘇巧慧（右三）、沈伯洋（左三）今天與新北市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同參加北新莊聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天再度於新北市合體造勢，一起參加北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影
民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天再度於新北市合體造勢，一起參加北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天與市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同舉辦北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天與市議員參選人林秉宥、翁震州、吳奕萱、陳岱吟共同舉辦北新莊聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧 沈伯洋 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋蘇巧慧合體新莊 喊出新北雙贏

蘇巧慧、沈伯洋再合體 媒體聯訪圍繞蔣萬安

搶攻中和！蘇巧慧展現女力與凝聚力 拋「隊長特質」拚新局

「妃行員證」拚洋流！陳亭妃競選總部11日成立 民進黨大咖全到齊

相關新聞

影／「壓倒性勝利」李四川授旗舞台突凹陷 萬里競總現場一度緊張

國民黨新北市長參選人李四川、白珮茹、何元楷萬里聯合競總今天下午3時成立，現場聚集數百人，出席相當熱烈，活動到尾聲，李四川正在授戰旗時，舞台中央突然凹陷，但並未垮下。主持人隨即拿起麥克風應變，大喊「壓倒性勝利」化解現場尷尬氣氛，所幸相關人員均未受傷，也趕快疏散離開舞台。

沈伯洋稱台北需要「你說我做」 蔣萬安4字回擊：爭取市民認同

台北市長蔣萬安昨天接受中天「綠也掀桌」專訪指出，會以「開創未來」4字替給下個執政4年下註解，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪指出，「你說我做」是台北市現在需要的，蔣萬安下午則回應「我繼續做」，以爭取市民認同。

「洋流慧聚」萬人力挺新莊隊 蘇巧慧、沈伯洋攜綠小雞喊：雙北雙贏

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天一起在新北市參加「北新莊聯合競選總部成立大會」，許多支持者自製「洋流慧聚」小物高喊「雙北雙贏」！爭相與蘇巧慧和沈伯洋擊掌、握手，全場爆滿氣氛顯得熱烈且激動。

蘇巧慧未答中和光復線延伸題 李四川競辦：問A答Z無視中永和交通需求

台北市長蔣萬安拋松山機場遷建打造AI園區構想，遭綠陣營質疑是放生國民黨參選人李四川要蓋中和光復線延伸的政見，李酸蘇巧慧可能不懂市政，今媒體詢問蘇巧慧是否反對興建中和光復線卻未獲正面回應，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧不但不清楚雙北既有捷運路線規劃，就連對於中永和鄉親期待的中和光復線延伸都不願表態支持，甚至選擇「問A答Z」，無視中永和居民迫切的交通需求。

蘇巧慧、沈伯洋再合體 媒體聯訪圍繞蔣萬安

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天再度於新北市合體造勢，媒體聯訪時蘇被問到松機議題，她認為首都圈應保留機場才是最好發展。沈被問到蔣萬安說大罷免期間有些選民不理性，他說選舉應以市政為主，不該直接討論選民。

「妃行員證」拚洋流！陳亭妃競選總部11日成立 民進黨大咖全到齊

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選團隊推出「大洋流號」搭配船員證，民進黨台南市長參選人陳亭妃競選團隊推出「妃行員證」，總部表示，目前已超過萬人申請，和沈伯洋是全台支持者都可申請，但陳亭妃團隊設定申請是針對台南市的民眾，還有外縣市的朋友打電話來說「為什麼沒有他們可以填的欄位啦！」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。