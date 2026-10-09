蘇巧慧未答中和光復線延伸題 李四川競辦：問A答Z無視中永和交通需求

台北市長蔣萬安拋松山機場遷建打造AI園區構想，遭綠陣營質疑是放生國民黨參選人李四川要蓋中和光復線延伸的政見，李酸蘇巧慧可能不懂市政，今媒體詢問蘇巧慧是否反對興建中和光復線卻未獲正面回應，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧不但不清楚雙北既有捷運路線規劃，就連對於中永和鄉親期待的中和光復線延伸都不願表態支持，甚至選擇「問A答Z」，無視中永和居民迫切的交通需求。

吳亮賢指出，中永和地狹人稠，許多居民期待能減少通勤時間及車潮，李四川先前實際乘坐機車深入了解在地通勤族的需求，並務實提出中和光復線南北延伸規劃，就是希望透過捷運路網，讓中永和居民能搭乘捷運串聯松山新店線、文湖線、板南線等路網，並延伸新店地區，大幅節省新北市民的通勤時間。

吳亮賢表示，對於中和光復線延伸議題，蘇巧慧先是暴露對於市政的極度不熟悉，連中和光復線能連結至松山機場既有的文湖線都不清楚；更令人遺憾的是，蘇巧慧面對攸關中永和、新店的重大交通建設，連支持兩個字都說不出口，「面對被人格抹黑的張淑娟女士，蘇巧慧卻要求受害者直球對決，請蘇巧慧以同樣標準要求自己，清楚告訴中永和及新店的鄉親，你是否反對中和光復線延伸？」