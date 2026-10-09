蘇巧慧、沈伯洋再合體 媒體聯訪圍繞蔣萬安

民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋今天再度於新北市合體造勢，媒體聯訪時蘇被問到松機議題，她認為首都圈應保留機場才是最好發展。沈被問到蔣萬安說大罷免期間有些選民不理性，他說選舉應以市政為主，不該直接討論選民。

蘇巧慧說，選舉最後50天衝刺，今天特別跟沈伯洋一起參加新北市北新莊聯合競選總部成立大會，希望達到雙北雙贏的好效果。至於松山機場遷移議題，她認為不管是資金或人才，希望都要留在新北，所以她的政見有提出淡海科學城，就是應該要把未來的AI科技園區留在新北，連接北士科的AI產業鏈，而首都圈依然保有機場才是最好的發展。

她未來一定會和台北市長好好討論，在人才、資金、產業，要以新北為主體的架構之下和台北市共榮共好，一起研究各式方案，讓新北市民能夠真正在地就業，並可以享受更多交通便利性，才是她競選新北市長的目的。

沈伯洋則說關於蔣萬安的談話內容，他是今天才看到新聞，但首先應先看是不是被斷章取義、是不是他本人的意思？但無論如何，選舉應以市政為主，選民不該是討論的對象，參選人應該聆聽選民聲音，然後告訴大家要怎麼樣把城市變得更好。