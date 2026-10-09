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「妃行員證」拚洋流！陳亭妃競選總部11日成立 民進黨大咖全到齊
民進黨台北市長參選人沈伯洋競選團隊推出「大洋流號」搭配船員證，民進黨台南市長參選人陳亭妃競選團隊推出「妃行員證」，總部表示，目前已超過萬人申請，和沈伯洋是全台支持者都可申請，但陳亭妃團隊設定申請是針對台南市的民眾，還有外縣市的朋友打電話來說「為什麼沒有他們可以填的欄位啦！」。
陳亭妃11日舉行競總成立大會推出具有台南隊特色的「妃行員證」，結合競選總部廣場上的航道準備出發，「妃行員證」是以登機證的概念象徵台南隊正式啟程。登機證上標示「TF1128」航班，出發地為「陳亭妃競選總部」，目的地則是「台南市政府」，登機門寫著「您的選區」，座位則是「妃粉應援席」，以選舉倒數與城市接棒為意象。支持者加入陳亭妃官方帳號 LINE ID @tingfei 即可獲得「妃行員證」最新資訊。
台北沈伯洋團隊喊出「台北順起來」，台南陳亭妃團隊也以「台南妃起來」為號召，陳亭妃說，今年4月以「台南起妃號」為概念，象徵南部空戰布局，而陸戰則代表各地組織戰，從海、路、空全面號召台灣隊大集合，分「台北順起來」、「台南妃起來」，台灣海陸空戰鬥模式全面啟動，2026要贏，2028更要贏，力拚全國最高得票數（率），當賴清德總統的後盾。
陳亭妃日前宣布競選總部11日下午3點成立，民進黨大咖全部到齊，有賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、黨祕書長徐國勇等，民進黨台南市立委及公職人員都會到場，賴總統親授戰旗，宣示海陸空戰全面啟動，「台南隊」整軍大出發，陳亭妃預計在11月起展開「鐵馬行」，深入各選區與32位議員參選人一起騎乘，全面拉抬市長、市議員選情，進入勝利階段的選戰模式。
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