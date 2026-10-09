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基隆仁愛區後援會成立湧人潮 謝國樑：推動老舊建築與商圈都市更新

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆仁愛區後援會成立湧人潮，謝國樑：推動老舊建築與商圈都市更新。圖／謝國樑競總提供
基隆仁愛區後援會成立湧人潮，謝國樑：推動老舊建築與商圈都市更新。圖／謝國樑競總提供

基隆市長謝國樑仁愛區後援會今天成立，現場氣氛熱烈，多位里長及民眾到場相挺，人潮相當多，立委林沛祥到場為謝國樑加持。謝國樑說，仁愛區是基隆的核心與精華地帶，未來將持續推動市區老舊建築與商圈的都市更新、推動大型街廓與商業設施發展。

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下午成立大會包括林沛祥、市議員參選人曾維祥、後援會會長謝敏德、榮譽會長謝江湖與楊滄海、顧問團團長謝富基、榮譽顧問團成員陳傳文、江士良、謝財旺、謝源張、謝麗嬌、仁愛區民眾服務社理事長莊偉成、雄愛之友會劉文耀理事長以及仁愛區多位里長與在地民眾，氣氛相當熱絡。

謝國樑向支持者深深一鞠躬表達感謝，他表示，仁愛區是基隆的核心與精華地帶，未來市府團隊將持續推動市區老舊建築與商圈的都市更新、推動大型街廓與商業設施發展，並加速電線桿地下化等基礎建設，為仁愛區打造更現代化、更宜居的生活環境。

後援會會長謝敏德說，謝國樑近年來基隆在捷運規畫、騎樓整平、公車與交通網絡以及各項重大建設上都有顯著突破，呼籲鄉親團結一致，把選票投給真正為地方做事的謝國樑。

林沛祥指出，謝國樑任內積極推動仁愛區騎樓整平、兒童樂園建置以及托育中心等各項有感施政，為市民打造溫暖且友善的城市環境。林沛祥說，請大家支持曾維祥，曾是國民黨仁愛區唯一提名的參選人，讓優秀人才進入市議會，共同為仁愛區爭取更多福利。

基隆仁愛區後援會成立湧人潮，謝國樑：推動老舊建築與商圈都市更新。圖／謝國樑競總提供
基隆仁愛區後援會成立湧人潮，謝國樑：推動老舊建築與商圈都市更新。圖／謝國樑競總提供

謝國樑 都市更新 2026九合一選舉 基隆市選舉

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