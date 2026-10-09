影／「壓倒性勝利」李四川授旗舞台突凹陷 萬里競總現場一度緊張

國民黨新北市長參選人李四川、白珮茹、何元楷萬里聯合競總今天下午3時成立，現場聚集數百人，出席相當熱烈，活動到尾聲，李四川正在授戰旗時，舞台中央突然凹陷，但並未垮下。主持人隨即拿起麥克風應變，大喊「壓倒性勝利」化解現場尷尬氣氛，所幸相關人員均未受傷，也趕快疏散離開舞台。

李四川與議員白珮茹、議員參選人何元楷萬里區聯合競選總部成立大會今天下午2時登場，現場邀集多名地方政治人物、里長及競選幹部出席，人數超過400人，氣氛相當熱烈，人氣很旺。

活動進行至下午3時30分左右進入尾聲時，李四川、白珮茹、何元楷、廖先翔、副市長劉和然及里長、競選幹部等20多人都站在舞台上，準備進行授旗儀式，未料舞台中央突然下陷，現場氣氛一度緊張，金山警分局人員也了解協助。

不過，現場只有木板陷落，基座都無損，只凹陷一角，沒有垮下，虛驚一場。主持人機警應變，拿起麥克風應變說大家「壓倒性勝利」，化解現場尷尬氣氛，並請大家陸續離開，所幸相關人員均未受傷，至於舞台凹陷的詳細原因，仍待進一步釐清。

李四川競選辦公室表示，活動接近尾聲時，舞台局部出現下陷，台上人員當下立刻移動腳步至舞台下方，人員一切平安；針對舞台下陷原因，已請承辦舞台的廠商全面檢視相關設施安全，未來也會持續強化安全檢查，確保一切安全。