國民黨新北市長參選人李四川今接連出席三芝、石門區競選總部成立大會，李四川說，他已提出濱海自行車及行人健行專用道的構想，將自深澳至貢寮，逐步串聯北海岸三芝、石門至淡水、八里；同時他也會推動淡海新市鎮醫院，定位為北海岸高齡照護與復健醫療中心，補足淡水、三芝、石門地區急診需求。

李四川表示，自己是小琉球漁村長大，看到海就有回到家的感覺，因此對北海岸特別有感情，談到在地觀光及交通議題，李四川表示，淡江大橋通車後，未來輕軌也可能延伸，將進一步推動交通建設及觀光發展，他已提出濱海自行車及行人健行專用道的構想，將自深澳至貢寮，分段推動串聯北海岸三芝、石門至淡水、八里，民眾不必出國當背包客，就能在新北體驗濱海騎自行車、健行的美好；同時，未來擔任市長將持續提升漁港基礎建設，優化漁民作業環境，並持續推廣在地農漁特產，發揚新北之光。

李四川也重申，將推動淡海新市鎮醫院，定位為北海岸高齡照護與復健醫療中心，以慢性病治療、復健醫療及急性後期照護（PAC）為主要服務方向，同時解決淡水、三芝、石門地區急診需求；並將推動敬老卡升級政策，將把每月600點中的300點悠遊卡化，讓長輩除了搭乘大眾運輸，也能更彈性運用在日常生活所需，包括超商、超市、藥局消費等，讓福利更符合長輩需求。

新北市副市長劉和然今天也出席兩場競總成立大會力挺李四川，表示市民要的就是「會做事、事做成」的市長，接下來新北還有許多建設要做，侯友宜市長希望把棒子交給同樣「想要做、懂得做、做得成」的李四川。立委洪孟楷、無黨團結聯盟總召蔡錦賢、新北市議員陳偉杰、陳家琪、議員參選人呂鈞鴻皆到場力挺，眾多在地里長及社區發展協會理事長亦到場共襄盛舉，展現北海岸團結力挺李四川氣勢。

三芝、石門競總成立，李四川力推濱海自行車道、提升醫療量能。圖／李四川競辦提供

三芝、石門競總成立，李四川力推濱海自行車道、提升醫療量能。圖／李四川競辦提供