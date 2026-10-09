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沈伯洋稱台北需要「你說我做」 蔣萬安4字回擊：爭取市民認同

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席競選主題曲「台北安可」記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席競選主題曲「台北安可」記者會受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安昨天接受中天「綠也掀桌」專訪指出，會以「開創未來」4字替給下個執政4年下註解，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪指出，「你說我做」是台北市現在需要的，蔣萬安下午則回應「我繼續做」，以爭取市民認同。

2026九合一選舉

針對蔣萬安說「開創未來」，沈伯洋表示，到底未來是什麼，民眾不是很明瞭，對他而言，反映市民的聲音才最重要，比如「你說我做」，是台北市現在需要的。

蔣萬安下午出席競選主題曲「台北安可」記者會受訪，對於沈伯洋「你說我做」的說法，蔣萬安直接4個字「我繼續做」，會持續透過各種方式來告訴市民朋友，接下來會繼續努力，擘劃的施政願景，爭取所有市民的支持跟認同。

另外，蔣萬安上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪時，感嘆每次選舉姓名身世都被討論，包含太太考到美髮證照也被解讀是避免頭髮DNA外流，蔣萬安下午受訪仍說覺得很無奈，其實在很多場也講，希望各項的選舉過程，還是應該要回歸到理性討論，就施政議題，很願意來跟各界說明、報告，以及對未來台北市政擘劃的願景，還是回歸到正題，一起來討論、交換意見。

至於上午專訪，蔣萬安談大罷免，媒體解讀在指台北選民不理性？也被說成是檢討選民？蔣萬安說，人民的聲音絕對是最重要，在民意面前，每一個人都必須謙卑，而且他一定是尊重各項的民調數據，戒慎恐懼，絕不可能去質疑選民的判斷，相信台灣，相信人民。

沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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