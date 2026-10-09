民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天宣布，歷經數月籌備，邀集吳三連台灣史料基金會、故事StoryStudio、有理文化及多位歷史研究者、文化工作者共同投入，完成「基隆400：世界循海而來」一書。童子瑋說，希望透過這本書，讓更多人重新認識基隆的歷史與文化，從過去400年的故事中，看見這座城市未來的可能性。

童子瑋表示，這本書以「基隆的一天」作為敘事主軸，從清晨5時30分的基隆早餐、上午8時的城市步道、中午12時的廟宇信仰，到下午3時的港口產業、傍晚6時的音樂與中元祭，最後在午夜12時走進崁仔頂魚市場，透過一天的城市風景，串起基隆四百年的歷史記憶。全書以「海、島、人」三個面向切入，從西班牙人、荷蘭人來到北台灣、漳泉移民、清法戰爭、日治築港，到戰後港口發展，呈現不同世代基隆人共同形塑的城市樣貌。

童子瑋指出，1626年並不是基隆歷史的起點，因為早在那之前，這片土地就已經有人生活，但400年是一個重要契機，讓大家重新理解家鄉的過去，思考城市未來的方向。他也在書中分享自己從小在慶安宮成長的記憶，尤其慶安宮「三媽同奉」，湄洲媽、泉州媽與漳州媽同祀一廟，正是基隆多元文化融合的縮影。

他認為，一間廟留下來的不只是香火，更是一座城市共同生活的記憶，也見證不同背景的人來到基隆、落地生根，最後都成為基隆人的故事。

童子瑋表示，基隆曾經輝煌、如今逐漸沉寂。未來要做的不只是保存歷史，更要讓這些文化重新走進市民生活，讓年輕人願意留下、離開的人願意回來，也讓外地人重新看見基隆。

童子瑋說，該書由專業出版與文化團隊共同完成的出版品，相關出版、銷售及版稅收益均依出版社與合作團隊的正常機制處理，他不會從書籍銷售取得任何收益，也不會作為競選收入。目前新書已於博客來等網路書店開放預購，正式出版後也將於一般通路販售。希望透過這本書，邀請更多市民重新認識家鄉，更清楚下一步要往哪裡去。

推「基隆400：世界循海而來」書，童子瑋： 從歷史找回基隆未來。圖／童子瑋競辦提供