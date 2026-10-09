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不出席國慶典禮！鄭麗文赴高雄升旗時機耐人尋味 陳其邁僅回2字
明天是雙十國慶，國民黨主席鄭麗文今年不出席國慶典禮，選擇南下參加左營果貿社區升旗活動，引發外界關注，高雄市長陳其邁今天被問及此事，僅簡短回應「歡迎」2字，態度相當低調。
果貿向來具有濃厚眷村色彩，也是高雄藍營傳統支持者聚集地，每年雙十國慶期間，升旗活動都吸引不少民眾參與，現場國旗飄揚，國慶氛圍濃厚，鄭麗文不出席國慶典禮，而是赴高雄參加升旗活動，時機耐人尋味。
國民黨市長參選人柯志恩日前受訪時表示，「果貿每年的10月10日都會辦升旗典禮，今年鄭主席會到高雄來看看升旗典禮的場面，也希望讓主席能夠聽聽高雄市民真實的聲音」。
九合一選舉逼近，地方選情加溫，鄭麗文選在國慶日現身高雄，除了參與升旗活動，也被外界解讀凝聚深藍、強化地方組織動員的政治意涵。
另外，高雄藍白合底定，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌接連南下，與柯志恩合體造勢、掃街拜票，鄭麗文此時到高雄，對藍白合是否進一步表態也備受關注。
不過，陳其邁被問到鄭麗文不參加國慶典禮、改赴高雄參加升旗活動，並未多作評論，僅以「歡迎」兩字帶過。
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