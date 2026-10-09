鄭朝方領軍4戰將組「竹北F4」推跨領域人才拚市民代表席次

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方領軍4名竹北市民代表參選人陳禹同、林祖誼、楊士學、謝育豪組成「竹北F4」，集結基層服務、公共事務、產業創新及務實執行等專長，以「For Zhubei, For You」為主張，接力本屆「竹北S.H.E」，盼延續素人參政、為地方政治注入新力量。

鄭朝方指出，有新力量才能讓改變繼續成真，「竹北F4」匯聚不同專業與歷練。現任市民代表陳禹同為陽明交通大學碩士，3年多來深耕選民服務，以「基層服務力」回應市民大小事；曾任鄭朝方團隊秘書的林祖誼投入公共事務近8年，熟悉政策溝通、行政協調與基層服務，以「公共事務力」連結市民需求與政策。

曾服務工研院的楊士學為清華大學碩士，熟悉科技產業及科技人的生活需求，盼以理性分析及專業思維，發揮「產業創新力」，回應竹北快速發展帶來的各項課題；謝育豪則為陽明交通大學碩士，曾任職醫療外商、返鄉創業，從企業管理及兩個孩子父親的角度關注教育與家庭需求，以「務實執行力」推動市民關心的議題落實。

鄭朝方指出，竹北這幾年的改變，關鍵在於建立解決問題的方法，讓建設更貼近需求、城市更有品質、生活更加便利，也就是「用新世代的解方，處理新時代的問題」。

他認為，社會由不同領域的人組成，政治也應吸納各領域優秀人才，才能健康、正向發展，因此鼓勵優秀素人參政、給予新人舞台，一直是他的核心理念。

鄭朝方表示，從2022年「竹北隊」市長、議員、市民代表選舉，到2026年由「竹北F4」接力，並增加議員席次提名，都希望吸引更多人才投入公共事務，突破既有政治圈層、爭取更多市民支持。此次團隊也選擇從竹北新月沙灣出發，象徵走向改變與改革之路。

新竹縣長參選人鄭朝方領軍竹北市民代表參選人陳禹同、林祖誼、楊士學、謝育豪組成「竹北F4」，盼集結不同領域專業，為地方政治注入新力量。圖／鄭朝方團隊提供