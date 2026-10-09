台東縣長選戰倒數！陳瑩稱民調差距縮小 吳秀華陣營：仍有明顯差距

台東縣長選戰進入倒數階段，民進黨參選人陳瑩今天前往台東市中央市場掃街拜票，宣稱根據最新內部民調，與國民黨參選人吳秀華的差距，已從最初落後30個百分點縮小至個位數。對此，吳秀華競選總部回應，依據團隊掌握的兩份內部民調，雙方仍有明顯差距，強調將持續走遍台東、爭取鄉親支持。

陳瑩今天在台北市議員許淑華陪同下，與市長參選人翁聖惠、議員參選人陳炫諭等人走進中央市場，向攤商及民眾問候、爭取支持。陳瑩表示，距離投票只剩50多天，選情進入關鍵時刻，最新內參民調顯示，與對手的差距已縮小至個位數，因此最後階段的徒步掃街格外重要，希望透過近距離接觸，讓更多民眾認識她的理念與主張。

陳瑩也笑稱，特別邀請許淑華前來助選，除了看重她的知名度與親和力，也希望替團隊增加亮點，形容這次助選陣容好看又好用，中看又中用。

面對陳瑩公布的民調說法，吳秀華競選總部透過訊息回應，依據目前掌握的兩份內部民調，吳秀華與陳瑩之間仍有明顯差距。競選團隊表示，這也讓他們更加確信，持續深入地方、傾聽民意的選戰方向沒有錯。

吳秀華表示，團隊對選情有信心，也深知肩負的責任，除了爭取勝選，更要為未來接棒做好準備，延續前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴所奠定的施政基礎，持續推動台東發展。她強調，鄉親的支持才是最重要的力量，未來將繼續把民眾的期待化為具體行動，爭取更多認同。