快訊

男入監不到2天突身亡！2管理員涉輪流毆打 依傷害致死送辦

疑接連現身花蓮台南…男假冒路員吹哨後「閃身步」逃走 台鐵回應

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部 郵遞區號藏神巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣長選戰倒數！陳瑩稱民調差距縮小 吳秀華陣營：仍有明顯差距

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人陳瑩（中）在台北市議員許淑華（右二）陪同下，前往台東市中央市場掃街拜票，並稱最新內部民調與對手吳秀華的差距已縮小至個位數。圖／讀者提供
民進黨台東縣長參選人陳瑩（中）在台北市議員許淑華（右二）陪同下，前往台東市中央市場掃街拜票，並稱最新內部民調與對手吳秀華的差距已縮小至個位數。圖／讀者提供

台東縣長選戰進入倒數階段，民進黨參選人陳瑩今天前往台東市中央市場掃街拜票，宣稱根據最新內部民調，與國民黨參選人吳秀華的差距，已從最初落後30個百分點縮小至個位數。對此，吳秀華競選總部回應，依據團隊掌握的兩份內部民調，雙方仍有明顯差距，強調將持續走遍台東、爭取鄉親支持。

2026九合一選舉

陳瑩今天在台北市議員許淑華陪同下，與市長參選人翁聖惠、議員參選人陳炫諭等人走進中央市場，向攤商及民眾問候、爭取支持。陳瑩表示，距離投票只剩50多天，選情進入關鍵時刻，最新內參民調顯示，與對手的差距已縮小至個位數，因此最後階段的徒步掃街格外重要，希望透過近距離接觸，讓更多民眾認識她的理念與主張。

陳瑩也笑稱，特別邀請許淑華前來助選，除了看重她的知名度與親和力，也希望替團隊增加亮點，形容這次助選陣容好看又好用，中看又中用。

面對陳瑩公布的民調說法，吳秀華競選總部透過訊息回應，依據目前掌握的兩份內部民調，吳秀華與陳瑩之間仍有明顯差距。競選團隊表示，這也讓他們更加確信，持續深入地方、傾聽民意的選戰方向沒有錯。

吳秀華表示，團隊對選情有信心，也深知肩負的責任，除了爭取勝選，更要為未來接棒做好準備，延續前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴所奠定的施政基礎，持續推動台東發展。她強調，鄉親的支持才是最重要的力量，未來將繼續把民眾的期待化為具體行動，爭取更多認同。

國民黨台東縣長參選人吳秀華（左二）出席活動，面對對手陳瑩宣稱民調差距縮小，競選總部回應，依據掌握的兩份內部民調，雙方仍有明顯差距。圖／吳秀華辦公室提供
國民黨台東縣長參選人吳秀華（左二）出席活動，面對對手陳瑩宣稱民調差距縮小，競選總部回應，依據掌握的兩份內部民調，雙方仍有明顯差距。圖／吳秀華辦公室提供

陳瑩 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026選戰倒數…蘇清泉夜市掃街爭取支持 周春米穩步推動縣政

曾爭取2200萬修漏水 楊文科同框徐欣瑩竹東市場掃街人氣旺

高雄綠大於藍！選戰倒數50天 柯志恩曝爭取中間選民最關鍵處

選戰倒數50天！張善政爭取連任 競辦派2將任發言人

相關新聞

首都市長選戰升溫 跟進蔣萬安選前辭立委？沈伯洋：我不會辭

首都市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受網路節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，今天播出預錄節目。周玉蔻談及選前是否辭立委，沈回應，「我早就準備好了，我從一開始就講『我不會辭立委』。」

不出席國慶典禮！鄭麗文赴高雄升旗時機耐人尋味 陳其邁僅回2字

明天是雙十國慶，國民黨主席鄭麗文今年不出席國慶典禮，選擇南下參加左營果貿社區升旗活動，引發外界關注，高雄市長陳其邁今天被問及此事，僅簡短回應「歡迎」2字，態度相當低調。

蔣萬安競選主題曲「台北安可」加Rap超洗腦 競總26日成立將邀蔡康永

台北市長蔣萬安下午公布競選主題曲「台北安可」，並且宣布將在10月26日成立競選總部，屆時也會邀請蔡康永，坐在搖滾區，他的競總成立大會上大合唱這首歌，希望所有的市民朋友可以一起歡唱這首歌。

松山機場遷建放生川伯中和光復線政見？李四川批：蘇巧慧不懂市政

台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營今質疑，松山機場遷建是放生李四川原本中和光復線延伸的政見。國民黨新北市長參選人李四川說，蘇巧慧可能不懂市政，不管是現在的松山機場，或是往後的AI園區，他和蔣萬安未來一定會把中和光復線完成。

推「基隆400：世界循海而來」書 童子瑋： 從歷史找回基隆未來

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天宣布，歷經數月籌備，邀集吳三連台灣史料基金會、故事StoryStudio、有理文化及多位歷史研究者、文化工作者共同投入，完成「基隆400：世界循海而來」一書。童子瑋說，希望透過這本書，讓更多人重新認識基隆的歷史與文化，從過去400年的故事中，看見這座城市未來的可能性。

鄭朝方領軍4戰將組「竹北F4」推跨領域人才拚市民代表席次

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方領軍4名竹北市民代表參選人陳禹同、林祖誼、楊士學、謝育豪組成「竹北F4」，集結基層服務、公共事務、產業創新及務實執行等專長，以「For Zhubei, For You」為主張，接力本屆「竹北S.H.E」，盼延續素人參政、為地方政治注入新力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。