彰化人口直直落…藍營縣長參選人魏平政提解方 促趕快政策辯論

彰化縣人口數直直落，縣長參選人魏平政今表示，從人口正成長的少數縣市可看出，引資招商創造就業機會吸引年輕人定居，進而「願生、能養」，他如果當選將把引資招商當作縣政的重中之重，輔以提高生育津貼、完善教育環境等措施來增加人口。

魏平政今到芬園、埔鹽等鄉參重陽加敬老活動，說明自己的長青幸福政策，也重申「打造台灣第七都」的願景。魏平政說，先前他主動邀請縣長參選人政策辯論，截至目前，都尚未就辯論安排形成具體協商，他希望各方儘速各派代表，就時間、地點、形式與議題展開討論，針對人口、產業、交通及縣政治理，說明各自的政策作法、權責、期程與檢驗方式。

魏平政強調，「打造台灣第七都」絕非追求行政體制上的升格，就像要把自家打造成五星級飯店，不是真的讓自家變成五星期級飯店，而是在居住舒適度等方面像住在五星級飯店，因此他所說的「打造第七都」是對未來發展條件的願景，讓彰化在「基礎建設、產業條件、社會福利、生活品質」具備與六都平起平坐的生活水準，並非追求行政區劃改制，更不是以名稱取代具體政策。

魏平政說，人口流失與產業發展確實是彰化必須面對的課題，參考新竹等全台人口正成長的少數縣市因有先進產業帶入就業機會，留住年輕人定居、結婚生子，他如果當選縣長將首重招商引資，盤點縣內土地為先進產業量身開發工業區。

他舉例說，國人向來有「有土斯有財」觀念，二林精密科技園區可自由買賣土地設廠，不同於租地的中科二林園區，且二者的工業區定位、適用產業也不一樣，用中科二林園區還有閒置土地頻頻阻擋開發二林精密科技園區，有如「竹篙套菜刀」不合邏輯。

針對提升整體生活水準，魏平政提出「人口提升、產業轉型、交通擴張、城鎮升級」四大引擎，藉由人口提升讓青年願意留在家鄉、家庭對未來更有信心，產業轉型促進產業升級以創造就業機會，交通擴張改善通勤、就學、就醫及跨鄉鎮往來，依各地條件發展來城鎮升級，逐步提升生活品質。

魏平政認為陳素月先前接受媒體專訪，提到青年貸款等政策方向，但適用對象、申請條件、經費來源與縣府負擔、推動期程及成效指標，仍有待進一步說明，至於面對人口流失與交通不便，陳素月除了指出問題也應提出權責清楚、經費可行、進度可檢驗的方案，讓選民判斷政見是否務實、能否落實。