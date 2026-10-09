影／蔣萬安競選主曲「台北安可」 納4年政績盼傳遍大街小巷

台北市長蔣萬安下午出席「台北安可」競選主題曲發布會，大讚曲風陽光且具感染力。歌詞融入市府「台北隊」四年來的施政成果，他期盼在競選總部成立當天與市民齊聲合唱，並讓歌曲走入街頭巷尾傳唱。

針對松山機場遷移等跨區域發展議題，以及基隆市長謝國樑、桃園市長張善政等人的表態。蔣萬安受訪時表示，各縣市首長皆認同台灣必須朝向 AI 產業發展。他強調，打造「AI 黃金生活圈」不僅限於基北北桃，更應串聯新竹、苗栗、宜蘭及台中等縣市，緊密合作、共融共好。蔣萬安指出，這是攸關台灣長遠二、三十年發展且不分藍綠黨派的正確方向，他也展現誠意，盼能與中央攜手努力，為下一代奠定基礎。

台北市長蔣萬安（前中）下午出席「台北安可」競選主題曲發布會，並與台北市議員、議員參選人一同合影。記者林伯東／攝影