蔣萬安競選主題曲「台北安可」加Rap超洗腦 競總26日成立將邀蔡康永

台北市長蔣萬安下午公布競選主題曲「台北安可」，並且宣布將在10月26日成立競選總部，屆時也會邀請蔡康永，坐在搖滾區，他的競總成立大會上大合唱這首歌，希望所有的市民朋友可以一起歡唱這首歌。

蔣萬安競選團隊的競選口號就是「台北安可」，競選主題曲也取名「台北安可」，曲風走Pop Punk流行龐克風格，也加入rap，歌詞中融入蔣萬安的4年政績，並不斷重複「台北！安可」參加記者會的北市議員都認為「很洗腦」、簡單好記；MV中的畫面出現台北大巨蛋、北士科、負壓式吸菸室等政績。

蔣萬安表示，這首歌其實非常正面、陽光，而且非常有感染力，他非常喜歡，那其實在這歌詞當中，也融入了台北這4年以來各項的市政成果。接下來也希望在競總成立當天，所有的市民朋友可以一起歡唱這首歌，接下來也希望這首歌，可以在很多角落響起，讓所有的市民朋友都可以聽到。

媒體也追問競總的位置？有說要邀請市民朋友參加競總成立，是否有邀蔡康永？蔣萬安說，一定會邀請他來競總成立，然後安排他去搖滾區，地點先讓他保密，大家拭目以待，也會很快讓大家知道在哪個地方。

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蔣萬安競選主題曲「台北安可」今公布，蔣萬安也宣布競選總部10月26日成立。記者楊正海／攝影

蔣萬安競選主題曲「台北安可」今公布，蔣萬安也宣布競選總部10月26日成立。記者楊正海／攝影