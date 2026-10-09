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首都市長選戰升溫 跟進蔣萬安選前辭立委？沈伯洋：我不會辭
首都市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受網路節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，今天播出預錄節目。周玉蔻談及選前是否辭立委，沈回應，「我早就準備好了，我從一開始就講『我不會辭立委』。」
蔣萬安2022年時任北市第3選區（中山、北松山）立委，投入市長選舉，投票前夕的11月10日日請辭立委。周玉蔻專訪詢問沈伯洋，在投票日前夕會被逼迫要不要辭立委的話題，蔣萬安那時有辭掉。
沈伯洋回應，「我早就準備好了，我從一開始就講『我不會辭立委』。」他當上立委也一樣是選民另個期待，有這個期待，他當然到最後都要把工作做好；因為有新的民意，最後他選上台北市長，當然那時候才要辭掉立委，這是再簡單不過的事情。
沈伯洋直言，他們很喜歡用「你有沒有膽！」什麼之類的，「我從以前到現在，證明我是一個超級有勇氣的人，不需要用這種事情來證明自己的勇氣。 」
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