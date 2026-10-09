李四川公布高齡政策三大行動 每戶最高補助3萬提升居家安全

國民黨新北市長參選人李四川今天到金山老街「千歲咖啡」，發表高齡政策安心生活三大行動，從「高齡安心六大檢查」、「主動發掘高齡風險」到「成立銀髮人才中心」，落實住家安全住得安心，風險早發現照顧安心及退休有舞台銀髮安心。

由老屋改建成的「千歲咖啡」，是金包里慈護宮推動的社區關懷據點，結合長照、文化與地方創生，由20多位平均70歲以上的銀髮店員服務，甚至擁有手沖咖啡證照，讓在地長輩展現活力、持續與社會連結。李四川選在這裡發表高齡政策，呼應「退休不是退場」的精神。

李四川指出，行動一是高齡安心六大檢查，最高補助3萬元改善。由專人到宅一次檢查用電安全等。65歲以上長者皆可申請，75歲以上獨居、失智失能及高風險長輩，則由政府主動到宅；不只幫忙檢查，更要協助改善，並銜接長照、老宅修繕及緊急救援等資源，符合改善標準者每戶最高補助3萬元。

行動二是主動發掘高齡風險，照顧早一步。李四川指出，他將運用AI科技及既有社福、健康、長照服務資料，結合訪視、送餐及第一線服務，主動發現衰弱、失能及需要協助的長輩，及早連結營養、運動、醫療與長照資源，尤其針對獨居、高齡及高風險長輩加強主動關懷。

行動三是成立銀髮人才中心，退休不是退場。李四川表示，他將成立「新北銀髮人才中心」，主動盤點長輩的專業、技能與工作需求，同時開發市府、學校、醫療、社福、社區及企業的工作機會，提供彈性工時、部分工時、專案工作及志願服務媒合，讓想工作的長輩找得到機會，想貢獻專業的長輩找得到舞台。

李四川在金山區里長聯誼會會長許添坤、金包里慈護宮董事長游忠義陪同下，步行前往金山老街與攤商、民眾問候，沿途受到熱烈歡迎，李四川並前往金包里慈護宮、保安宮、鎮英殿、廣安宮參拜，祈求地方平安。

國民黨新北市長參選人李四川今天到金山老街「千歲咖啡」，發表高齡政策安心生活三大行動政見。記者游明煌／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天到金山老街「千歲咖啡」，發表高齡政策安心生活三大行動政見。記者游明煌／攝影