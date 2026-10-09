吳品叡提「一鄉鎮一特色品牌」 串聯嘉義18鄉鎮市文化產業

嘉義縣長選戰持續升溫，無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡今天出席朴子刺繡徵件頒獎典禮，提出「一鄉鎮一特色品牌」構想，主張盤點嘉義縣18鄉鎮市文化資產，結合觀光遊程、品牌行銷及地方創生，讓地方文化不只被保存，更能轉化為帶動產業發展的動能。

吳品叡表示，嘉義各地都有不同文化底蘊與產業特色，例如朴子刺繡、新港交趾陶、布袋及東石漁村文化，還有山區茶產業，都有機會透過系統性規畫，建立具有辨識度的地方品牌，串聯文化、觀光與在地產業，可望增加地方能見度，為嘉義發展創造更多可能。

吳品叡指出，地方文化發展不能只停留在展覽與保存，也應思考如何融入現代生活及產業應用。未來可透過青年創業輔導、文化商品開發、工藝體驗課程及特色伴手禮等方式，協助傳統技藝拓展市場，讓文化傳承與經濟發展並行，增加青年留鄉、返鄉發展的機會。

吳品叡說，朴子刺繡徵件活動邁入第三屆，每年吸引近70位創作者參與，今年共有35件作品獲獎，甚至有旅居紐西蘭創作者跨海投稿，顯示地方工藝具有跨地域吸引力，若能由縣府主導，並投入資源結合行銷，就能讓朴子刺繡成為更具知名度的文化品牌。

吳品叡表示，嘉義的地方發展應從各鄉鎮市的既有特色出發，透過資源整合與品牌經營，讓文化不只是地方記憶，也能成為觀光與產業發展的基礎，她提出「一鄉鎮一特色品牌」構想，希望讓各地特色被看見，進一步創造在地就業與青年返鄉機會。