吳品叡批蔡易餘交通治水政見 民進黨執政25年選前才提願景

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天提出交通治水政見，對此，嘉義縣長參選人吳品叡表示，交通建設、機場升級與治水都是嘉義迫切問題，只要有助地方發展，她都樂見其成，但政策不能只在選舉前喊話，民進黨已執政25年，為何過去不能做，直到選舉才重新包裝成政見。

吳品叡指出，蔡易餘擔任立法委員多年，且中央及嘉義縣政府同屬民進黨，如今要選舉才提出台82線拓寬、水上機場發展國際貨運、BRT總檢討及排水整治等主張，更應向鄉親說明過去爭取過哪些計畫、目前進度如何，哪些工作可以立即啟動，讓民眾了解政策具體執行狀況。

針對朴子治水，吳品叡表示，嘉義治水應從流域整體規畫，透過上游排水、堤防及分洪工程，降低洪水進入市區的風險，但在相關工程尚未完成前，滯洪池、抽水設施及區域排水仍是保護居民的重要防線，各項措施應相互配合，不應將淹水問題當成選舉攻防或政治籌碼。

吳品叡指出，每逢汛期積淹水，公所都必須動員整個城市的力量，出動人力、調度抽水機及處理排水，好像沒爹娘的小孩，但公所資源有限，面對極端氣候更需要縣府與中央共同投入，調度抽水機、改善排水，提升整體流域治理，保障居民生活安全。

吳品叡表示，嘉義縣政府近年治水預算並不少，應進一步檢視流域治理成效，整合中央、縣府及公所資源，提出具體且可執行的治水方案，改善地方淹水問題，不能把責任都留給地方公所，這也是為什麼不少鄉鎮市長無法與蔡易餘站在一起的原因。