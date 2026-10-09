謝龍介金華市場拜票批官商勾結吏治 允四年整頓市政、改善市場停車

國民黨台南市長參選人謝龍介今天前往南區金華公有市場掃街拜票，重申當選後只做4年，就職第一天就上工，全力整頓吏治、掃除不法，並落實敬老福利、改善市場周邊停車，回應市民生活需求。

市議員參選人陳冠諭、葉翰勳、盧崑福及民眾黨候選人蕭漍華陪同謝龍介謝掃街。龍介批評台南33年沒有政黨輪替，官商勾結、吏治混亂等問題接連浮現，從光電案件涉及局長收賄、水庫光電設置爭議，到社區空地堆置危險物品未被有效掌握，最終發生爆炸、危及居民安全，都反映行政管理存在漏洞。

「買菜著撿，煎魚著翻」他說，當選後將用4年時間掃除市政積弊，讓行政體系清明，把鬆掉的螺絲一顆顆拴緊。

針對長輩福利，謝龍介提出重陽敬老禮金提高至3千元、敬老卡補助提高至1千元與長者健保費全面補助等政見，鼓勵長者多出門走走，也盼減輕長輩生活負擔，獲得現場逛市場的長輩讚聲支持。

談到傳統市場經營，謝龍介表示，本周接連走訪市場，攤商不斷反映採買人潮減少，其中停車困難就是影響民眾上門消費的問題。市場是許多家庭採買日常所需的地方，也是攤商維持生計的重要場所，市府應正視周邊停車空間不足的需求。

謝龍介指出，違規停車不對，但在開罰前，也應重視民眾實際的停車需求，讓前來採買的人有地方停車，兼顧交通秩序與市場日常營運。他以「刣魚刣到鰓，講話講透機」強調處理市政要抓到問題核心，提出具體解決辦法。承諾改善市場周邊停車亂象將是當選後的重要任務，讓市民買菜更方便、攤商做生意更安心。

謝龍介金華市場拜票，批官商勾結吏治混亂，承諾四年整頓市政改善市場停車。圖／謝龍介團隊提供