蔣萬安拋松山機場遷移成立「台北AI園區」 藍營鍾東錦今表態力挺

針對台北市長蔣萬安提出將松山機場遷移並改建為「台北AI園區」政見，藍營苗栗縣長鍾東錦今日表態力挺，並認為這項政策具備前瞻性的首都空間革命戰略，更能與苗栗正全力推動的桃竹苗大矽谷計畫無縫對接，形成「台北研發、苗栗製造、行銷全球」的跨區域黃金科技廊帶，大幅提升台灣在國際AI科技產業鏈中的地位。

鍾東錦表示，治國與治縣一樣，不能只看眼前，必須看未來10年、20年的發展格局。蔣萬安市長提出的松山機場遷移與台北AI園區計畫，是跳脫傳統政黨思維，真正放眼未來的宏觀構想。

近年來，苗栗縣府團隊招商引資已突破 5000億元，吸引台積電先進封裝廠、美光科技等國際半導體巨擘深耕山城；同時，更已盤點竹南、頭份及後龍地區約960公頃產業發展用地，全面整備「桃竹苗大矽谷計畫」的實體產業腹地。

他分析，松山機場若順利遷移並轉型為台北AI園區，台北市能憑藉頂尖人才、金融資源與國際總部，扮演台灣AI產業的「研發運籌核心」；而苗栗則擁有最完整的晶片製造、先進封裝與關鍵零組件聚落，作為最強大的「先進製造與測試基座」，兩者強強聯手，能讓首都的軟體創新與山城的硬體量能完美結合。

鍾東錦強調，科技發展不應侷限於單一城市，而應打破區域藩籬。當台北成立AI園區吸引全球頂尖科技巨頭進駐，強大的科技能量與資金將沿著高鐵與國道快速道路，直達新竹與苗栗雙科園區，讓苗栗躍升為北台灣科技廊帶的關鍵樞紐，落實「產業獲利、全民共享」的區域平權願景。

鍾東錦呼籲，面對全球半導體與AI產業鏈重組的關鍵時刻，各界應跳脫傳統政黨思維，打破區域藩籬。台北AI園區作為「軟體與算力總部」，搭配苗栗與新竹的「硬體與晶片聚落」，將賦予台灣從矽晶圓、先進封裝到AI應用端全鏈條的絕對競爭力。