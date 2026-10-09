台南市長參選人陳亭妃、議員參選人賴懋慶聯合競選總部今天舉辦成立大會，立委郭國文、王義川、台中市議員謝志忠、台南市議員黃肇輝、余柷青、王宣貿、沈震東、沈家鳳、陳秋宏、蔡筱薇等到場支持，總統賴清德賀電祝賀，現場高喊「陳亭妃一票，賴懋慶一票」，展現團結致勝氣氛。

陳亭妃和賴懋慶揮舞「旗開得勝」戰旗，也贈包粽，希望賴懋慶可拿下山區關鍵一席。陳亭妃也送了台南市花蘭花，表示台南的蘭花是世界第一，因此今天到場支持賴懋慶，也希望他成為山區第一。

郭國文指出，自己作為在地立委，每次來到山區跑行程，大家都告訴自己，賴懋慶真的相當認真，做了很多事，如今32億的「山區實作」成績擺在眼前，希望鄉親可以支持賴懋慶，讓他從特助變議員，擴大服務人民。

謝志忠表示，自己在台中打拚多年，看到賴懋慶願意來到山區服務，照顧自己的家鄉，他相當感動，因此希望大家支持賴懋慶，不只代替自己為故鄉奉獻，更用實作成績為山區帶來改變。

壓軸的王義川說，山區現任議員家族，已經把持山區政治多年，爸爸從議員、議長到立委都擔任過，媽媽也曾任立委，過去幾十年都是同樣的人，卻未見山區改變，而賴懋慶擔任特助7年，就為山區爭取32億的建設。王義川呼籲，只要大家想要改變，就集中選票給賴懋慶。

賴懋慶表示，自己擔任郭國文山區特助7年，協助爭取超過32億元建設，小至農路改善、農塘農埤興建，重大建設包括山區第一座長照中心、第一座公托、全國第一個果樹專區及玉井農產加工及冷鏈物流中心等，「山區實作」的競選主軸，就是最好的自我介紹。

賴懋慶說，若能當選市議員，首要推動的便是玉峰攔河堰的「縮編」，他強調目前的嚴格管制讓山區土地利用倍受限制，因此自己主張在環境保護與合理開發當中找到平衡，透過縮編讓在地有更多開發空間，才能迎來更多建設，讓山區轉變為山城。

賴懋慶高齡94歲祖母也到場支持，並為賴懋慶披上候選人的彩帶，期許賴懋慶繼續為家鄉服務，改變大山城。

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供