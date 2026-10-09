快訊

詐房租補助費343萬！關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部：將免職

爸爸名下股票送孩子！國稅局揪背後真正金主 遭補稅128萬

才剛入圍金馬獎！男星驚傳上午車禍送醫 鎖骨骨折住院

聽新聞
0:00 / 0:00

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供
「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

台南市長參選人陳亭妃議員參選人賴懋慶聯合競選總部今天舉辦成立大會，立委郭國文、王義川、台中市議員謝志忠、台南市議員黃肇輝、余柷青、王宣貿、沈震東、沈家鳳、陳秋宏、蔡筱薇等到場支持，總統賴清德賀電祝賀，現場高喊「陳亭妃一票，賴懋慶一票」，展現團結致勝氣氛。

2026九合一選舉

陳亭妃和賴懋慶揮舞「旗開得勝」戰旗，也贈包粽，希望賴懋慶可拿下山區關鍵一席。陳亭妃也送了台南市花蘭花，表示台南的蘭花是世界第一，因此今天到場支持賴懋慶，也希望他成為山區第一。

郭國文指出，自己作為在地立委，每次來到山區跑行程，大家都告訴自己，賴懋慶真的相當認真，做了很多事，如今32億的「山區實作」成績擺在眼前，希望鄉親可以支持賴懋慶，讓他從特助變議員，擴大服務人民。

謝志忠表示，自己在台中打拚多年，看到賴懋慶願意來到山區服務，照顧自己的家鄉，他相當感動，因此希望大家支持賴懋慶，不只代替自己為故鄉奉獻，更用實作成績為山區帶來改變。

壓軸的王義川說，山區現任議員家族，已經把持山區政治多年，爸爸從議員、議長到立委都擔任過，媽媽也曾任立委，過去幾十年都是同樣的人，卻未見山區改變，而賴懋慶擔任特助7年，就為山區爭取32億的建設。王義川呼籲，只要大家想要改變，就集中選票給賴懋慶。

賴懋慶表示，自己擔任郭國文山區特助7年，協助爭取超過32億元建設，小至農路改善、農塘農埤興建，重大建設包括山區第一座長照中心、第一座公托、全國第一個果樹專區及玉井農產加工及冷鏈物流中心等，「山區實作」的競選主軸，就是最好的自我介紹。

賴懋慶說，若能當選市議員，首要推動的便是玉峰攔河堰的「縮編」，他強調目前的嚴格管制讓山區土地利用倍受限制，因此自己主張在環境保護與合理開發當中找到平衡，透過縮編讓在地有更多開發空間，才能迎來更多建設，讓山區轉變為山城。

賴懋慶高齡94歲祖母也到場支持，並為賴懋慶披上候選人的彩帶，期許賴懋慶繼續為家鄉服務，改變大山城。

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供
「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供
「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供
「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供
「拚山區唯一一席議員」台南陳亭妃站台期待賴懋慶成民進黨山區第一席。圖／郭國文團隊提供

陳亭妃 議員 台南 2026九合一選舉 台南市選舉 賴懋慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳語倢應援大會展現藍白大團結 黃國昌喊話：市長挺李四川

曾爭取2200萬修漏水 楊文科同框徐欣瑩竹東市場掃街人氣旺

議員參選人陳力新、JKF女郎特助 包場看電影、AI講座涉選罷法7人送辦

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

相關新聞

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有「川流」

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

松山機場遷建放生川伯中和光復線政見？李四川批：蘇巧慧不懂市政

台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營今質疑，松山機場遷建是放生李四川原本中和光復線延伸的政見。國民黨新北市長參選人李四川說，蘇巧慧可能不懂市政，不管是現在的松山機場，或是往後的AI園區，他和蔣萬安未來一定會把中和光復線完成。

石舫亘考證照幫3兒剪髮被網友疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪，認為每一次選舉大家都會把姓氏、身世拿出來討論，「說我不姓蔣、姓郭」。蔣萬安還主動提到，網友質疑他讓太太去考證照幫三個孩子剪頭髮，是為避免頭髮的DNA外流，直呼匪夷所思。

規畫松機遷移 蔣萬安曝：黃仁勳說北士科T17、T18對輝達發展還不夠

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。台北市長蔣萬安上午受訪指出，其實輝達執行長黃仁勳來台北，他也說當時到北士科T17、T18，就認為這塊地對未來輝達要在台北發展，其實也是不夠的。

遷松機、打造AI園區電力能負擔？蔣萬安：要好好思考重啟核電

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。包括要打造AI園區，電力能否負擔，蔣萬安上午受訪指出，應該要好好的思考重啟核電，「這一直是我的立場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。