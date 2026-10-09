快訊

詐房租補助費343萬！關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部：將免職

爸爸名下股票送孩子！國稅局揪背後真正金主 遭補稅128萬

才剛入圍金馬獎！男星驚傳上午車禍送醫 鎖骨骨折住院

聽新聞
0:00 / 0:00

曾爭取2200萬修漏水 楊文科同框徐欣瑩竹東市場掃街人氣旺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

選戰倒數50天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，黨部主委、縣長楊文科陪同站台，地方公職及參選人也到場力挺。徐欣瑩除爭取支持，也細數過去曾為市場爭取近2200萬元整修經費，喊話團結拚選戰「全壘打」。

2026九合一選舉

徐欣瑩今天前往竹東市場展開掃街拜票行程，縣長楊文科、竹東鎮長參選人范國威、縣議員上官秋燕、彭余美玲、縣議員參選人羅俊傑、鎮民代表劉興涼、葉姵宇、新竹縣婦女會理事長陳靜芳及竹東婦女會理事長彭素容等人也到場支持。

徐欣瑩感謝鄉親支持，也肯定范國威長期深耕地方、服務鄉親。她表示，這次選舉國民黨要團結一心，帶領竹東鎮長、議員、民代及里長參選人打出漂亮一仗，力拚選戰「全壘打」。

徐欣瑩表示，走進竹東市場，也讓她想起過去市場屋頂老舊漏水，民眾買菜、攤商賣菜遇到下雨都得撐傘的情景。2012年她邀請客委會到場會勘，爭取近2200萬元整修補助，改善民眾採買及攤商做生意的環境。

徐欣瑩說，「照顧市場，就是照顧大家的日常」，竹東市場是地方生活與庶民經濟的核心，每次來到這裡，都能感受到鄉親最直接的聲音與溫暖。面對大家的熱情與信任，她將持續為新竹縣爭取更多建設與福祉，傾聽地方需求，以實際行動回應鄉親期待。

徐欣瑩接著也穿梭市場攤位，沿途與鄉親、店家握手寒暄，現場「凍蒜」聲不斷，也有攤販送上象徵「凍蒜」的蒜頭及象徵好運的「好彩頭」菜頭，預祝徐欣瑩高票當選。

掃街過程中，不少民眾主動上前與徐欣瑩合照、握手打氣，也有攤販伸手與她握手。一名在地阿婆緊握徐欣瑩的手直呼「我就是支持你！」不少前來採買的民眾看到徐欣瑩，也上前握手致意，另有店家高喊「國民黨的，我支持！」氣氛熱絡。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

徐欣瑩 楊文科 漏水 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

坦言這次選舉充滿挑戰 楊文科力挺徐欣瑩：選舉有勝有負

「市場囝仔」江啟臣清晨連掃兩市場 攤商送「一桶薑山」

選戰倒數50天 江啟臣與藍營民代市場拜票、攤商熱情喊加油

2026選戰倒數…蘇清泉夜市掃街爭取支持 周春米穩步推動縣政

相關新聞

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有「川流」

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

松山機場遷建放生川伯中和光復線政見？李四川批：蘇巧慧不懂市政

台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營今質疑，松山機場遷建是放生李四川原本中和光復線延伸的政見。國民黨新北市長參選人李四川說，蘇巧慧可能不懂市政，不管是現在的松山機場，或是往後的AI園區，他和蔣萬安未來一定會把中和光復線完成。

石舫亘考證照幫3兒剪髮被網友疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪，認為每一次選舉大家都會把姓氏、身世拿出來討論，「說我不姓蔣、姓郭」。蔣萬安還主動提到，網友質疑他讓太太去考證照幫三個孩子剪頭髮，是為避免頭髮的DNA外流，直呼匪夷所思。

規畫松機遷移 蔣萬安曝：黃仁勳說北士科T17、T18對輝達發展還不夠

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。台北市長蔣萬安上午受訪指出，其實輝達執行長黃仁勳來台北，他也說當時到北士科T17、T18，就認為這塊地對未來輝達要在台北發展，其實也是不夠的。

遷松機、打造AI園區電力能負擔？蔣萬安：要好好思考重啟核電

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。包括要打造AI園區，電力能否負擔，蔣萬安上午受訪指出，應該要好好的思考重啟核電，「這一直是我的立場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。