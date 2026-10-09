曾爭取2200萬修漏水 楊文科同框徐欣瑩竹東市場掃街人氣旺

選戰倒數50天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，黨部主委、縣長楊文科陪同站台，地方公職及參選人也到場力挺。徐欣瑩除爭取支持，也細數過去曾為市場爭取近2200萬元整修經費，喊話團結拚選戰「全壘打」。

徐欣瑩今天前往竹東市場展開掃街拜票行程，縣長楊文科、竹東鎮長參選人范國威、縣議員上官秋燕、彭余美玲、縣議員參選人羅俊傑、鎮民代表劉興涼、葉姵宇、新竹縣婦女會理事長陳靜芳及竹東婦女會理事長彭素容等人也到場支持。

徐欣瑩感謝鄉親支持，也肯定范國威長期深耕地方、服務鄉親。她表示，這次選舉國民黨要團結一心，帶領竹東鎮長、議員、民代及里長參選人打出漂亮一仗，力拚選戰「全壘打」。

徐欣瑩表示，走進竹東市場，也讓她想起過去市場屋頂老舊漏水，民眾買菜、攤商賣菜遇到下雨都得撐傘的情景。2012年她邀請客委會到場會勘，爭取近2200萬元整修補助，改善民眾採買及攤商做生意的環境。

徐欣瑩說，「照顧市場，就是照顧大家的日常」，竹東市場是地方生活與庶民經濟的核心，每次來到這裡，都能感受到鄉親最直接的聲音與溫暖。面對大家的熱情與信任，她將持續為新竹縣爭取更多建設與福祉，傾聽地方需求，以實際行動回應鄉親期待。

徐欣瑩接著也穿梭市場攤位，沿途與鄉親、店家握手寒暄，現場「凍蒜」聲不斷，也有攤販送上象徵「凍蒜」的蒜頭及象徵好運的「好彩頭」菜頭，預祝徐欣瑩高票當選。

掃街過程中，不少民眾主動上前與徐欣瑩合照、握手打氣，也有攤販伸手與她握手。一名在地阿婆緊握徐欣瑩的手直呼「我就是支持你！」不少前來採買的民眾看到徐欣瑩，也上前握手致意，另有店家高喊「國民黨的，我支持！」氣氛熱絡。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今深入竹東市場掃街拜票，新竹縣長楊文科陪同，沿途向攤商及民眾爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供