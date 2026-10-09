民眾黨徐千晴競總成立大咖力挺 黨內戰友笑：可以開臨時黨代表大會了

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴今成立競選總部，除了黨主席黃國昌及黨籍立委陳智菡，新竹市長高虹安與國民黨立委牛煦庭、葉元之等人也到場力挺，現場更聚集百餘名支持者，高喊徐千晴「凍蒜」，也呼應桃園藍白合，祝福國民黨桃園市長張善政連任成功。

徐千晴競選總部成立大會今在桃園區三民路鎮東宮舉行，現場空間雖小，除了黃國昌與陳智菡，白營秘書長周榆修、立委洪毓祥、柯文哲的妹妹柯美蘭等人都到場，白營台北市議員陳宥丞還開玩笑說「今天可以開臨時黨代表大會了」。

黃國昌致詞時表示，徐千晴年輕有活力，歷練也很完整，希望大家多多支持。選戰進入倒數階段，他時刻監看民調，可以跟大家報告，「徐千晴會上」，但還是要大家多加支持才會穩上；高虹安則提到徐千晴陪自己挺過大罷免，深刻體會到她的認真，是大家值得託付的人。

牛煦庭笑稱自己抱著忐忑的心情參加成立大會，「畢竟藍營也有許多優秀人選在角逐桃園區議員」。他表示，桃園區是桃園議員選舉一級戰區，競爭可謂殺到血流成河，出席別的政黨參選人活動，心裡背負的壓力其實蠻大的，但藍白合是雙方共同價值目標，雙方不僅在中央審查議案，在爭取地方建設也多有合作，所以他要來。

牛煦庭也說，桃園議會有60多席議員，絕對有第三勢力的空間，希望大家支持民眾黨的徐千晴，也支持藍營的市長張善政。

競總成立大會持續至中午12時許，徐千晴最後由黃國昌授旗，象徵旗開得勝。她表示，跑行程時感受到許多市民的溫暖，希望能進議會，用實際行動與監督回饋這份溫暖。桃園地方選舉還有許多舊勢力，雖然自己沒有樁腳，但有雙腳，一定會繼續努力。

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴今舉辦競選總部成立大會，藍白多名大咖到場力挺。記者陳俊智／攝影

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴（左）今舉辦競選總部成立大會，藍白多名大咖到場力挺。記者陳俊智／攝影