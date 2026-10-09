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蘇巧慧青商之友後援會成立 全新北分會齊聚力挺

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。

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全市各分會逾500名會員齊聚力挺，青商之友後援會總會長蘇宥禎、榮譽總會長許又銘，以及顧問團總團長簡鴻文也到場支持。蘇巧慧表示自己從小就是台北青商會的「小青商」，長大後更加入樹林青商會，與青商有著深厚淵源。

她強調，青商長年秉持「訓練自己、服務人群」的精神，培養青年領導力與執行力，未來她也會延續青商精神，以同理心、統合力與執行力帶領新北，並從「知識、資金、空間、身心」四大面向支持青年創業與就業，減輕年輕世代的生活負擔，讓新北市成為青年安心生活、勇敢追夢的理想城市。

包括透過「微型創業一條龍加速器」及職涯導師制度，協助青年取得專業知識與實務經驗，並提高技術證照獎金，提供資金上的支持。未來也將盤點市府閒置空間及公辦都更回饋空間，打造青創基地與數位遊牧工作空間。

此外將補助微型企業辦理運動課程，照顧大家的健康，並推出青年心理健康「3+3」方案，在中央3次免費心理諮商基礎上，由新北再加碼3次，讓青年在職場打拚的同時，也能獲得更完整的身心支持。

蘇巧慧指出，許多青商夥伴正處於成家立業、上有長輩下有孩子的階段，因此青年政策不只談創業與就業，更要實質減輕家庭負擔。她已提出多項育兒、長照及居住政策，包括0至6歲幼兒免門診及住院部分負擔、6歲以下免費接種腸病毒與輪狀病毒疫苗、敬老卡每月提升至1千點，且每月不會歸零、住宿式長照機構每年補助最高24萬元，以及推動最長可居住20年的青年育兒宅，從照顧孩子、長輩到居住需求，全面減輕青年世代的壓力，讓三明治世代更有餘裕追求理想、安心成家。

她說青商會不僅是培養青年領袖的重要團體，更長期投入社區公益、產業交流及國際事務，未來也應該成為新北市政府最重要的合作夥伴之一。期待結合青商遍布全台及國際的組織網絡，與市府共同舉辦國際級活動，讓台灣青年有更多機會走向世界，也為新北帶來更多商業交流與發展機會。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右下）今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右下）今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右下）今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右下）今天成立「青商之友後援會」，並簽署「青年政策承諾書」允諾從青年公共參與、創業就業、居住權益、世代減壓及多元機會等五大面向持續推動政策，打造更友善青年的發展環境。圖／蘇巧慧競辦提供

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