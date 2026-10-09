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松山機場遷建放生川伯中和光復線政見？李四川批：蘇巧慧不懂市政

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨新北市長參選飲李四川今天下午到金山發表高齡政見。記者游明煌／攝影
國民黨新北市長參選飲李四川今天下午到金山發表高齡政見。記者游明煌／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營今質疑，松山機場遷建是放生李四川原本中和光復線延伸的政見。國民黨新北市長參選人李四川說，蘇巧慧可能不懂市政，不管是現在的松山機場，或是往後的AI園區，他和蔣萬安未來一定會把中和光復線完成。

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李四川今天下午到金山發表高齡政策時，媒體詢問蘇巧慧陣營質疑松山機場遷建是放生你原本中和光復線延伸的政見，川伯怎麼看？

李四川說，他想蘇巧慧委員可能不懂市政，現在的松山機場站，本來捷運文湖線就有一個站在這裡，不管它本身是機場，還是以後變成AI園區，捷運站還是會在。如果往後機場變成AI園區，中和光復線可串聯AI廊道，民眾可以搭乘捷運上班或是洽公，成為最好的交通運輸。

李四川表示，他跟蔣萬安市長，不管是現在的松山機場，或是往後的AI園區，他們一定會把中和光復線完成，尤其中和光復線最重要是解決中永和現在每天上下班的壅塞，所以蘇委員可能到現在為止，對於市政並不是這麼熟悉。

針對李四川昨在電視台專訪時談到「新北只有川流」，蘇巧慧表示自己感受到更多的「慧聚」。李四川回應說，在新北他主張「海納百川，川流不息」，所以新北只有川流。當然，他會接下侯友宜市長8年奠基的良好基礎，也會匯聚不分顏色、所有的力量來接下這一棒，讓新北一棒接一棒，再來就是更棒。

至於蘇巧慧今天下午找沈伯洋合體，是否到會再跟蔣萬安合體嗎？李四川表示，他跟蔣萬安市長共事3年多，他們是做事的連線，並不是因為選舉才結合，年底如果他當上市長，他跟蔣萬安市長兩市所有的建設，包括AI產業廊道，他們會共同為雙北努力，為所有建設來打拚。

國民黨新北市長參選飲李四川今天下午到金山發表高齡政見。記者游明煌／攝影
國民黨新北市長參選飲李四川今天下午到金山發表高齡政見。記者游明煌／攝影

國民黨新北市長參選飲李四川今天下午到金山發表高齡政見。記者游明煌／攝影
國民黨新北市長參選飲李四川今天下午到金山發表高齡政見。記者游明煌／攝影

蘇巧慧 李四川 松山機場 2026九合一選舉 新北市選舉 政見

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