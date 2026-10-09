遷走松機要花10年！蘇巧慧競辦：淡海科學城就有地 人才資金留新北

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午被問到松機遷址議題，她說，蔣萬安在選戰只剩50天突然拋出想法不太負責。下午競選團隊再補一刀稱，蔣萬安和李四川未跟雙北居民討論就宣布要遷松山機場，讓市民看破手腳。

蘇巧慧上午先說松山機場不但是重要交通據點，也是軍事基地，現階段要遷址其實不可能，蔣萬安在台北市長4年任期沒有討論，卻在選戰尾聲突然拋出想法，其實不太負責任。

競選辦公室發言人馬亨亨．夷將下午補充說，蔣萬安和李四川2人未跟雙北居民討論，就宣布要遷走每年500多萬人次出入的松山機場，不但讓捷運中和光復線未來無法接壤松機，也讓離島居民沒有辦法方便往返首都圈。

兩人在台北市執政近4年完全沒有討論此事，現在為了挽救選情急就章丟出沒有完整規畫的機場遷移，不但被國民黨同黨縣市長候選人反對、打臉，也讓市民看破手腳。

馬亨亨．夷將強調，蘇巧慧提出的九大產業園區政見中就有淡海科學城，淡水就在北士科旁邊，日前舉行的開發說明會都得到正面回應，所以要建立AI產業鏈，新北淡水現在就有地，不用等10年，不用大費周章遷走機場，還能把人才資金留在新北，選擇蘇巧慧，才可以帶領新北走向有主體性的新時代。