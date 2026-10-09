蔡易餘公布交通治水政見 爭取台82直通嘉科、水上機場貨轉中心

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在朴子競選總部舉行「安居暢行」交通治水政策發表會，主張交通、治水關鍵就是「順」，爭取台82快速道路拓寬，將水上至朴子路段增加為三車道，在鹿草端設置高架分流道，沿高鐵大道直通嘉義科學園區，並爭取水上機場發展國際貨運。

蔡易餘說，台積電先進封裝廠進駐嘉科，地方面臨交通壓力，他將爭取台82快速道路水上至朴子路段拓寬為三車道，並在鹿草端設置高架分流道，沿高鐵大道直通園區；北側將爭取改善國道1號嘉義交流道，南側改善鹿草交流道及周邊道路銜接，增加南北向通行選擇。

蔡易餘也說，台積電海外工廠生產的晶片，未來需空運回台，在嘉義完成CoWoS先進封裝後再出口，他主張推動水上機場以「貨運為主、客運為輔」發展，在機場西側台糖土地開闢新民航站，共用既有跑道，規畫停機坪與倉儲空間，打造貨運集散中心，帶動嘉義經濟發展。

此外，蔡易餘說，他會向交通部爭取BRT總檢討，在上下班尖峰時段加開高鐵嘉義站往返嘉義市區的區間車，縮短行駛時間，同步解決司機人力不足問題；另爭取拓寬縣道169線、162甲線重要彎道，讓中型巴士可以通行，吸引團客上山，帶動民宿、咖啡與茶飲產業。

「交通治水的關鍵就是順，人車通行要順，排水也要順，鄉親才能在嘉義安心生活。」蔡易餘強調，六腳排水將由縣府、中央與公所分工加速發包，新港段以徵收先行；南靖排水則在丹娜絲颱風後與水上、鹿草鄉長檢討，加速瓶頸段工程並強化堤防。

蔡易餘，嘉義縣土地廣大，治水要在前端把水解決，須加高既有堤防、擴大新埤滯洪池，增設後溝尾滯洪池，嘉科百年防洪計畫投入29億元，在嘉科一、二期間埋設兩條超大型涵管，引水入朴子溪，並增設抽水站備援，未來也會落實村落圍堤，避免道路墊高後雨水積在村莊內。

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，主張增設滯洪池並改善既有排水堤防，並落實村落圍堤。圖／蔡易餘提供