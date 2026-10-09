快訊

詐房租補助費343萬！關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部：將免職

爸爸名下股票送孩子！國稅局揪背後真正金主 遭補稅128萬

才剛入圍金馬獎！男星驚傳上午車禍送醫 鎖骨骨折住院

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡易餘公布交通治水政見 爭取台82直通嘉科、水上機場貨轉中心

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，將爭取台82線快速道路直通嘉義科學園區。圖／蔡易餘提供
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，將爭取台82線快速道路直通嘉義科學園區。圖／蔡易餘提供

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在朴子競選總部舉行「安居暢行」交通治水政策發表會，主張交通、治水關鍵就是「順」，爭取台82快速道路拓寬，將水上至朴子路段增加為三車道，在鹿草端設置高架分流道，沿高鐵大道直通嘉義科學園區，並爭取水上機場發展國際貨運。

2026九合一選舉

蔡易餘說，台積電先進封裝廠進駐嘉科，地方面臨交通壓力，他將爭取台82快速道路水上至朴子路段拓寬為三車道，並在鹿草端設置高架分流道，沿高鐵大道直通園區；北側將爭取改善國道1號嘉義交流道，南側改善鹿草交流道及周邊道路銜接，增加南北向通行選擇。

蔡易餘也說，台積電海外工廠生產的晶片，未來需空運回台，在嘉義完成CoWoS先進封裝後再出口，他主張推動水上機場以「貨運為主、客運為輔」發展，在機場西側台糖土地開闢新民航站，共用既有跑道，規畫停機坪與倉儲空間，打造貨運集散中心，帶動嘉義經濟發展。

此外，蔡易餘說，他會向交通部爭取BRT總檢討，在上下班尖峰時段加開高鐵嘉義站往返嘉義市區的區間車，縮短行駛時間，同步解決司機人力不足問題；另爭取拓寬縣道169線、162甲線重要彎道，讓中型巴士可以通行，吸引團客上山，帶動民宿、咖啡與茶飲產業。

「交通治水的關鍵就是順，人車通行要順，排水也要順，鄉親才能在嘉義安心生活。」蔡易餘強調，六腳排水將由縣府、中央與公所分工加速發包，新港段以徵收先行；南靖排水則在丹娜絲颱風後與水上、鹿草鄉長檢討，加速瓶頸段工程並強化堤防。

蔡易餘，嘉義縣土地廣大，治水要在前端把水解決，須加高既有堤防、擴大新埤滯洪池，增設後溝尾滯洪池，嘉科百年防洪計畫投入29億元，在嘉科一、二期間埋設兩條超大型涵管，引水入朴子溪，並增設抽水站備援，未來也會落實村落圍堤，避免道路墊高後雨水積在村莊內。

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，主張增設滯洪池並改善既有排水堤防，並落實村落圍堤。圖／蔡易餘提供
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，主張增設滯洪池並改善既有排水堤防，並落實村落圍堤。圖／蔡易餘提供

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，將爭取台82線快速道路直通嘉義科學園區。圖／蔡易餘提供
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布交通治水政見，將爭取台82線快速道路直通嘉義科學園區。圖／蔡易餘提供

蔡易餘 機場 治水 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中機場升級 江啟臣、何欣純各端政見

蔣萬安「松機遷移」同黨也不挺！澎湖縣長參選人陳振中：勿犧牲離島交通

張啓楷挺壯世代 喊加碼嘉市敬老卡、就業補助

中央補助2.45億元 台中環太東路新橋通車、通勤省10分鐘

相關新聞

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有「川流」

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

松山機場遷建放生川伯中和光復線政見？李四川批：蘇巧慧不懂市政

台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營今質疑，松山機場遷建是放生李四川原本中和光復線延伸的政見。國民黨新北市長參選人李四川說，蘇巧慧可能不懂市政，不管是現在的松山機場，或是往後的AI園區，他和蔣萬安未來一定會把中和光復線完成。

石舫亘考證照幫3兒剪髮被網友疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪，認為每一次選舉大家都會把姓氏、身世拿出來討論，「說我不姓蔣、姓郭」。蔣萬安還主動提到，網友質疑他讓太太去考證照幫三個孩子剪頭髮，是為避免頭髮的DNA外流，直呼匪夷所思。

規畫松機遷移 蔣萬安曝：黃仁勳說北士科T17、T18對輝達發展還不夠

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。台北市長蔣萬安上午受訪指出，其實輝達執行長黃仁勳來台北，他也說當時到北士科T17、T18，就認為這塊地對未來輝達要在台北發展，其實也是不夠的。

遷松機、打造AI園區電力能負擔？蔣萬安：要好好思考重啟核電

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。包括要打造AI園區，電力能否負擔，蔣萬安上午受訪指出，應該要好好的思考重啟核電，「這一直是我的立場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。