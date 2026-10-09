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雙十連假首日大雅市場拜票 何欣純再推七項女性應援政策

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今早前往大雅市場拜票。圖/何欣純競總提供
民進黨台中市長參選人何欣純今早前往大雅市場拜票。圖/何欣純競總提供

民進黨台中市長參選人何欣純今早前往大雅市場拜票，隨後舉辦「WOMEN.我們｜女孩大聲說—何欣純的女孩相談室」，邀請不同專業領域的女性與市民交流。何欣純表示，此次女孩日提出七項「女性應援政策」，未來若有機會服務大台中，定將性讓別意識納入市府各項決策，以實際行動保障女性權益，打造性別友善台中。

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何欣純表示，自己在傳統家庭中長大，深刻感受到女性面對的框架與限制，大學畢業後赴英國攻讀婦女研究，從女性權益到性別平等、見證性別研究中women到gender的轉變，回台後從議員時期便持續關注單親婦女、女性健康及福利政策，進入立院後也長年推動性別與兒童相關法案。

何欣純提出七項「女性應援政策」，包括「海外逐夢應援」，提供15至40歲青年個人最高10萬元、團體最高50萬元補助；「創業應援」提供女性創業最高60萬元補助；「產後應援」將生育補助提高至第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元，每胎坐月子補助5萬元，產後心理諮商最高補助1萬元。

另外，「育兒應援」提供0至6歲每月1500元營養津貼，增加托育名額並擴大假日臨托及夜間托育；「職涯應援」提供30至40歲單身女性凍卵及保存費最高5萬元補助；「數位應援」推動AI人才研習及數位工具訂閱補助；「健康應援」則將免費乳癌篩檢向下延伸至30至39歲女性，並提供女性勞工健檢補助。

何欣純強調，性別平等必須落實到政府施政，未來市府各局處制定政策和分配資源，都應納入性別考量，確實解決女性在家庭、職場及生活中面對的問題。

民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「WOMEN.我們｜女孩大聲說—何欣純的女孩相談室」，邀請不同專業領域的女性與市民交流。圖/何欣純競總提供
民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「WOMEN.我們｜女孩大聲說—何欣純的女孩相談室」，邀請不同專業領域的女性與市民交流。圖/何欣純競總提供

民進黨台中市長參選人何欣純今早前往大雅市場拜票。圖/何欣純競總提供
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民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「WOMEN.我們｜女孩大聲說—何欣純的女孩相談室」，邀請不同專業領域的女性與市民交流。圖/何欣純競總提供
民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「WOMEN.我們｜女孩大聲說—何欣純的女孩相談室」，邀請不同專業領域的女性與市民交流。圖/何欣純競總提供

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