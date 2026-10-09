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鄭麗文引戰火！賴瑞隆批只聽黨意 柯志恩回擊賴才是「新潮流乖寶寶」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長參選柯志恩今早到大立市場跟鄉親問好。圖／柯志恩競辦提供
國民黨市長參選柯志恩今早到大立市場跟鄉親問好。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩明日將與黨主席鄭麗文合體參加左營果貿升旗典禮，民進黨市長參選人賴瑞隆批評柯志恩只聽黨意，沒有站在高雄的民意這邊。柯志恩辦公室反擊，賴瑞隆才是順從黨意的「新潮流乖寶寶」，當面對光電毀鄉滅林，全盤護航沒有挺身而出。

2026九合一選舉

針對明天柯志恩將與國民黨黨主席鄭麗文同台，民進黨市長參選人賴瑞隆受訪時質問柯志恩，過去4年來，包括總預算或財劃法等重大議案，柯志恩的投票都是跟著國民黨走，導致高雄蒙受重大損失，「為何在高雄民意跟黨意的時候，柯志恩完全是站在鄭麗文這邊、站在黨意這邊，而沒有站在高雄民意這邊？」

賴瑞隆強調，高雄的立委全力為高雄爭取各項建設發展，柯應該說明清楚，為何4年來她都是跟著鄭麗文走，投票都是跟著傅崐萁走，重要表決也都跟翁曉玲一樣，這樣高雄人難以接受。

柯志恩競辦表示，柯志恩和鄭麗文參加國慶升旗是展現對中華民國的忠忱與熱愛、傾聽鄉親的心聲，是扎扎實實的愛國行動與民主實踐。

柯競辦反擊，賴瑞隆才是真正盲目順從黨意、淪為派系應聲蟲及傳聲筒的人，當新潮流大老涉入掏空台糖土地弊案時，賴瑞隆可曾公開講過一句重話？敢對自家派系大老質疑半句？

柯辦也質疑，當總統賴清德將龐大的無人機產業園區雙手奉送給嘉義，無視高雄具備完整的海空雙港優勢時，賴瑞隆在哪裡？為何連一句反對、一聲爭取都不敢講？

競辦表示，民進黨錯誤的光電能源政策造成中南部農漁地與山林環境遭受嚴重摧殘，地方民怨沸騰，賴瑞隆可曾敢挺身而出為土地與鄉親說句公道話？

民進黨市長參選人賴瑞隆今天成立大桂林後援會。記者徐白櫻／攝影
民進黨市長參選人賴瑞隆今天成立大桂林後援會。記者徐白櫻／攝影

鄭麗文 新潮流 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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