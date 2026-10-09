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影／市府9000萬助搬遷 蔣萬安：加速東門市場改建迎新貌
台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，針對外界擔憂AI園區的供電問題，蔣萬安上午出席東門中繼市場開幕受訪重申「重啟核電一直是我的立場」，表示唯有多元能源供應，才能滿足民生與產業用電。
對於前政委張景森贊同遷建但提及桃機容納量問題，蔣萬安呼籲攸關民生經濟的重大議題應不分黨派、堅持做對的事。面對離島鄉親及澎湖藍營民代的反對聲浪，他強調能充分理解與尊重，未來會持續與中央、地方積極溝通，兼顧離島交通需求與都市長遠發展。
蔣萬安致詞時表示，市府投入9000萬提升空間，並提供搬遷補助與輔導，將加速東門市場改建、如期完工，讓攤商盡快回到新家。
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