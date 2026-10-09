石舫亘考證照幫3兒剪髮被網友疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安上午接受唐湘龍「龍行天下」專訪，認為每一次選舉大家都會把姓氏、身世拿出來討論，「說我不姓蔣、姓郭」。蔣萬安還主動提到，網友質疑他讓太太去考證照幫三個孩子剪頭髮，是為避免頭髮的DNA外流，直呼匪夷所思。

蔣萬安說，從選立委到選市長，每4年就會來一次，永遠變成一個選舉大家拿出來的話題，或是對手要拿來做操作，相信民眾其實對這種議題，每次在選舉屢次被提出來，也覺得很厭煩了。

主持人唐湘龍也問蔣萬安，「你自己沒有懷疑過？」當被說「你跟你的祖父長得也不像」。蔣萬安說，完全沒有。因為現在這種討論的言論，在網絡上越來越多，很多誇張的說法。

蔣萬安舉例，她太太在去年因為自己的興趣，自己去上課，考了一個美髮丙級證照，且她自己有興趣，也覺得很舒壓，考上後就加入義剪團，也幫家中3個孩子剪頭髮，結果媒體報導後，網絡上就出現蔣萬安讓他太太去考證照，幫三個孩子剪頭髮，是因為避免頭髮的DNA外流。

蔣萬安說完雖然自己也笑出來，但也感嘆選舉到了，這個話題又被提出了，又會有各種無法想像、匪夷所思的各種穿鑿附會的說法。太太去考證照去義剪，也幫3個孩子剪，居然也可以牽連到家世、DNA 的問題。

蔣萬安說，選舉選到這樣子，但他相信民眾其實是可以判斷，而且經過這麼多次選舉，相信市民朋友的智慧，不會受這些言論影響。自己的家世、家族、歷史等，當然民眾會關心，在台灣社會，大家一定多少會好奇、去研究，茶餘飯後討論，但是對他來講，就是做自己、走自己的路。