交長指滾動檢討取消小港機場宵禁 柯志恩批「政治官方語言」

台北市長蔣萬安喊「遷松山機場」，相較高雄機場多年未取消宵禁一事，藍營高雄市長參選人柯志恩今天上午表示，小港機場未來變成24小時沒宵禁的機場，是藍綠白共同期望，但交通部長陳世凱僅說「會滾動式檢討」，只是政治官方語言，看不出期程和環評，現行應以增小港貨運量和國際旅客為當務之急。

柯志恩今天上午至高雄市區大立市場拜票，對於蔣萬安昨拋出遷移松山機場一事，小港機場未來規畫狀況，柯志恩指出，小港機場未來變成24小時沒宵禁的機場，從過去到現場都是藍綠白共同的期望。

柯志恩表示，前天她問了交通部長陳世凱對於小港機場之事，但陳世凱僅說「不斷滾動式檢討」，說的是政治官方語言，卻看不出期程和環境評估。柯指出，小港機場變成24小時是長遠的目標，但以現行來說，增加小港貨運量和國際旅客到高雄才是當務之急，如何讓小港機場有更多人使用是未來要加強努力的事。