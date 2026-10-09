「市場囝仔」江啟臣清晨連掃兩市場 攤商送「一桶薑山」

選戰倒數50天，國民黨台中市長參選人江啟臣今日清晨接連走訪台中果菜市場及大雅市場拜票。從批發市場到傳統市場，攤商熱情送上農產好彩頭，江啟臣也逐攤握手、合影；擔任江啟臣競選總部副主委的立委楊瓊瓔一路相挺，在大雅市場並肩拜票，展現姐弟好情誼。

首站台中果菜市場，江啟臣向攤商及前來批發採買的民眾逐一問候。尚未走進市場，江啟臣在聖玄宮參拜時，便有鞭炮聲熱鬧迎接；進入市場後，「凍蒜」聲與握手、合照邀請接連不斷，讓江啟臣感受到熟悉的人情味。

攤商更把自家農產化為選戰吉祥物，鳳梨祝「旺來」、蘿蔔送「好彩頭」，紅龍果、蘋果、橘子、釋迦、甘蔗及蒜頭、蒜苗也陸續上陣，為江啟臣送上祝福。還有攤商將生薑堆成小山、裝進桶中，巧妙組成「一桶（統）薑（江）山」，創意十足。

江啟臣表示，自己是在豐原批發市場「喊市」聲中長大的孩子，來到台中果菜市場向大家問好，感覺格外親切，就像回到家。他感謝攤商頭家半夜就開始忙碌，為台中市民提供優質商品與服務，也感謝果菜運銷公司團隊對市場營運的用心。

結束果菜市場行程後，江啟臣隨即前往大雅市場，楊瓊瓔穿上印有江啟臣姓名的競選背心，與他一同穿梭攤位、向鄉親招呼，以實際行動展現力挺。

大雅市場攤商也熱情送上象徵「步步高升」的米糕，以及祝福「旺來」、「大吉大利」的鳳梨與橘子。江啟臣一手拿鳳梨、一手拿橘子，與攤商及陪同人員合影，並高舉鳳梨向大家致意。

國民黨台中市長參選人江啟臣今日清晨接連走訪台中果菜市場及大雅市場拜票。從批發市場到傳統市場，江啟臣逐攤握手、合影。圖／江啟臣競選總部提供