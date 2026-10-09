大雅市場拜票 何欣純：推動潭雅神新政、產業生活雙升級

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到大雅市場掃街拜票，向攤商及採買鄉親問候、爭取支持。何欣純表示，潭雅神有深厚的產業基礎與地方特色，她未來將全力推動「潭雅神新政」，讓產業升級、交通建設與生活福利同步向前。

何欣純今天到大雅市場拜票，受到攤商和民眾熱情歡迎；國民黨台中市長參選人江啟臣今天也到大雅市場拜票，二人先後抵達；何欣純表示，潭雅神是台中精密機械與中小微企業的重要聚落，未來將整合中央資源，協助基礎工業轉型、拓展海外訂單，同時加速機場捷運橘線、豐洲科技工業園區二期及生活圈交通建設，提升產業與通勤效率。

何欣純表示，城市進步更要貼近市民生活，未來將倍增公托、擴大夜間及假日托育，推動全民運動館與公園綠地建設，並強化大雅小麥等在地特色產業，讓潭雅神成為產業有競爭力、家庭有幸福感的宜居生活圈。

台中市長參選人、立委何欣純今天到大雅市場掃街拜票。圖／何欣純競總提供