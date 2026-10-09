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高雄綠大於藍！選戰倒數50天 柯志恩曝爭取中間選民最關鍵處
離2026選舉倒數50天，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午至大立市場掃街拜票受訪表示，高雄綠大於藍，選戰最關鍵處就是爭取中間選民極大化，會透過政見和辯論宣揚理念，爭取中間選民認同，希望打破藍綠板塊，讓文官系統勿再看顏色做事，一切回歸專業和本質。
柯志恩今天上午穿梭大立市場拜票，親和力十足，不少婆媽看到柯志恩緊握她的手寒暄，柯志恩沿路對攤商及買菜民眾尋求支持，有婦人和阿伯趨前拿手機自拍，有民眾贈送蔥蒜給柯志恩喊「凍蒜」。
對於選戰進入倒數50天，高雄最終藍綠歸隊一事，柯志恩接受聯訪表示，高雄市綠盤大於藍盤，對她來說，選戰最關鍵之處就是爭取中間選民最大數、極大化，會透過步調、政見及未來辯論，不斷宣揚理念，爭取中間選民認同。
柯志恩指出，希望打破藍綠這個板塊，讓中間選民認同我們，讓文官系統和做事方法不要再看顏色做事，一切回歸專業、本質，這才是高雄未來發展最重要的事。
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