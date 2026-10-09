規畫松機遷移 蔣萬安曝：黃仁勳說北士科T17、T18對輝達發展還不夠

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。台北市長蔣萬安上午受訪指出，其實輝達執行長黃仁勳來台北，他也說當時到北士科T17、T18，就認為這塊地對未來輝達要在台北發展，其實也是不夠的。

蔣萬安上午出席東門中繼市場開幕活動受訪，媒體問到松機遷移，未來黃仁勳的專機，沒有辦法直接降落在台北，蔣萬安說，其實未來規畫100公頃的產業園區，相信對產業界、國內外企業長遠發展非常有利，也一定會非常支持跟認同。

至於在選戰倒數50天來提松機遷移，會不會太倉促？蔣萬安說，當時輝達接觸北市產發局，市府其實就已經發現台北市的腹地不夠，所以當時就思考包括輝達曾經考慮的松南營區，其實就在松山機場南側，所以當時就決定要把松山營區的土地收回，市府也就有發文。

蔣萬安指出，另外包括規畫捷運的中和光復線，未來希望當松山機場遷移後，可以直接貫通往北。所以種種這些，其實都有在做整體的思考，因為年初輝達簽約成功確定落腳北士科，市府也認為包括桃機第三航廈、第三跑道即將完工啟用，所以這個時間點，希望開始啟動整體的規畫，也會跟中央好好的來討論、攜手努力。