陳瑩喊民調差距個位數 吳秀華陣營：有明顯差距

台東縣長選戰，民進黨參選人陳瑩今表示，她和國民黨吳秀華的民調，從落後30%拉近到個位數；吳陣營回應「有明顯差距」。

民進黨徵召台東縣長參選人陳瑩，今天在台北市議員許淑華陪同下，和黨籍台東市長參選人翁聖惠、議員參選人陳炫諭到台東市中央市場掃街拜票。

陳瑩接受媒體聯訪時表示，選戰已經進入非常緊張的時刻，剩下50幾天就要投票了，最新的內參民調和對手 （吳秀華）從最早的落後30%到現在已經拉近到個位數，最後階段的徒步掃街非常重要，近距離和民眾接觸。

陳瑩說，他因此今天特別邀台北市議員許淑華助選，許是「黨內的美女」，能吸引目光、為團隊加分，「我們這一團好看又好用，中看又中用」。

台北市議員許淑華表示，若有好的縣長、議員、市長及代表共同合作，台東將成為中央最重要的資源投入地方。她以今年國慶活動在台東舉辦為例，認為可看出中央、尤其總統賴清德對台東的重視，期待未來投入更多經費，持續推動地方建設。

北市議員許淑華也肯定台東縣長饒慶鈴的施政，盼接下來交棒給「會做事的女力」陳瑩，讓台東繼續改變。她強調，台東是今年民進黨選戰的重要關鍵，「變天機會非常大」，呼籲支持者把握最後50多天，每人再多拉一些票，並以候選人的個人表現及服務能力作選擇。

吳秀華競選總部透過訊息回應，根據目前掌握的兩份內部民調，對手 （陳瑩）與吳秀華間有明顯差距，也讓團隊更加堅定，一步一腳印走遍台東、認真傾聽鄉親聲音的方向是對的。

吳秀華強調，有信心，也有責任感，未來不只是要贏得選舉，更要做好接棒的準備，延續前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴打下的基礎，讓幸福台東持續向前，讓每一位鄉親都能感受到縣政的進步與溫度。

吳秀華表示，鄉親的支持才是最大的力量，接下來，團隊會繼續努力，把每一份期待化為行動，把台東的未來一步步做得更好。