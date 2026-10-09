遷松機、打造AI園區電力能負擔？蔣萬安：要好好思考重啟核電

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。包括要打造AI園區，電力能否負擔，蔣萬安上午受訪指出，應該要好好的思考重啟核電，「這一直是我的立場」。

蔣萬安上午出席東門中繼市場開幕受訪指出，一直以來都希望能夠持續提供穩定的電力，所以應該要好好的思考重啟核電，「這一直是我的立場」。要有多元的能源供應，才能夠滿足民生用電的需求，以及產業用電的需求。

另外，前政委張景森就有表態贊同松機遷移，但桃機的容納量還需要評估；蔣萬安說，所以很希望一個真正攸關民生經濟的議題是不分黨派，大家都可以支持，而且對的事情本來就應該堅持，「這就是我們的立場」。

至於國民黨澎湖縣長參選人陳振中指出站在澎湖鄉親的立場，他是主張保留松山機場，反對遷移；

蔣萬安表示，AI產業園區的發展對台北、對台灣非常關鍵，而且對於台北市的都市計畫、交通問題解決、打開航高限制，長遠來說都非常重要。

蔣萬安表示，對於離島鄉親的聲音以及他們的需求，完全理解及尊重，也因此一定會好好地跟中央攜手，以及跟地方持續做好溝通，一起來討論把這整個未來對於台灣關鍵發展的計畫做好。