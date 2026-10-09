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選戰倒數50天 江啟臣與藍營民代市場拜票、攤商熱情喊加油

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。圖／江啟臣競總提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。圖／江啟臣競總提供

選戰倒數50天，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。從批發市場到傳統市場，攤商熱情送上菜頭和鳳梨，象徵好彩頭與旺旺來，江啟臣逐攤握手、合影；擔任江啟臣競選總部副主委的立委楊瓊瓔一路相挺，在大雅市場並肩拜票。

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首站到台中果菜市場，江啟臣在立委楊瓊瓔、黃健豪，台中市議員陳成添、黃馨慧，市議員參選人許育璿、吳宗學，及台中市果菜運銷公司董事長林國永等人陪同下，向攤商及批發採買的民眾問候。

攤商把自家農產化為選戰吉祥物，鳳梨祝「旺來」、蘿蔔送「好彩頭」，紅龍果、蘋果、橘子、釋迦、甘蔗及蒜頭、蒜苗陸續送上，為江啟臣送上鴻運當頭、平安、大吉大利、節節高升與「凍蒜」的祝福。

江啟臣表示，自己是在豐原批發市場「喊市」聲中長大的孩子，到台中果菜市場向大家問好，感覺格外親切，就像回到家。他感謝攤商頭家半夜就開始忙碌，為台中市民提供優質商品與服務，也感謝果菜運銷公司團隊對市場營運的用心。

江啟臣再到大雅市場，由楊瓊瓔及在地里長李玲珍全程陪同。楊瓊瓔穿上印有江啟臣姓名的競選背心，與他一同穿梭攤位、向鄉親招呼；大雅市場攤商也送上象徵「步步高升」的米糕，及祝福「旺來」、「大吉大利」的鳳梨與橘子。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。圖／江啟臣競總提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。圖／江啟臣競總提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。圖／江啟臣競總提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天拜票行程，連走台中果菜市場及大雅市場。圖／江啟臣競總提供

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