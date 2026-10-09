蔣萬安要打造AI園區 賴瑞隆：高雄10年前開始推、土地水電都準備好了

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在「起家厝」小港區與鳳山區接轄處成立大桂林後援會，針對台北市長蔣萬安提遷移松山機場打造AI園區構想，賴瑞隆表示，高雄在10年前已經開始準備爭取AI專區，590公頃土地及水電都準備好了，正向中央爭取「AI算力及應用中心」，請蔣萬安不用擔心，不用遷移機場。

賴瑞隆今天行程滿檔，今早在本命區成立大桂林後援會，除鳳山及前鎮小港區議員及參選人外，立委許智傑、前議員陳致中等人站台相挺，現場湧入眾多支持者。

賴瑞隆表示，昨天蔣萬安提要設AI園區，其實高雄在10年前已經爭取AI專區來高雄，土地及水電都準備好了，蔣萬安市長不用煩惱、不用再遷移機場；未來高雄還會有24小時海上國際機場，新機場會讓高雄晚上出入、交通更方便，AI、半導體及傳統產業的貨品隨時可送去國外，很多工作需要未來繼續完成，請鄉親繼續支持。

賴瑞隆今天稍早受訪指出，他在10年前已經跟高雄市長陳其邁開始準備 AI 園區，亞灣智慧科技創新園區（5G AIoT創新園區）170億元，亞灣區590公頃土地及水電早就做好準備，立即可以設置AI及算力應用中心，目前已經跟中央爭取中，不需要任何拆遷。

賴也呼籲蔣萬安市長，不要等到現在AI熱潮了，才開始想這個問題。賴強調，高雄的土地、水電都已經做好了準備，期盼中央繼續支持高雄設置AI算力及應用中心，盡速落腳高雄，帶動整個AI效應。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆後援會大進場，受到支持者熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影